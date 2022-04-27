27 апреля 2022

В Перми ищут водителей «скорой» на зарплату в 60 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские виды. Пермь, 03, скорая помощь, станция скорой помощи, виды города пермь, весна в Перми
Для простого автомобиля скорой медицинской помощи и реанимобиля нужны разные умения Фото:

Самая высокая зарплата у водителя автомобиля скорой медицинской помощи (СМП) в пермских коммерческих клиниках — 60 тысяч рублей. А самая низкая — 30 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, изучив предложения работодателей и ожидания претендентов в апреле.

«На самый высокий уровень дохода — 60 тысяч рублей — могут рассчитывать кандидаты со стажем вождения автомобиля СМП от пяти лет», — сообщили URA.RU в SuperJob.

На зарплату от 30 до 32 тысяч рублей в Перми могут рассчитывать кандидаты со стажем вождения от трех лет, знанием основных технических характеристик и общего устройства автомобиля. Также, нужно хорошо знать улицы города. Чтобы получать 35 тысяч рублей, нужно иметь свидетельство о прохождении подготовки к управлению спецтранспортом, общий стаж вождения от пяти лет и стаж вождения спецтранспорта от года.

От 35 до 47 тысяч рублей будут платить водителям с опытом работы на автомобиле СМП от трех лет. К такому кандидату есть дополнительное пожелание от работодателя: наличие квалификационного удостоверения контролера технического состояния автомобилей. Самую большую зарплату — от 47 до 60 тысяч рублей — будет получать водитель с опытом работы на автомобиле от пяти лет и (как плюс) опытом работы водителем реанимобиля от года.

Ранее URA.RU рассказывало, что самая выгодная для пермяков подработка — собирать онлайн-заказы. Таким образом можно зарабатывать до 65 тысяч рублей.

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Самая высокая зарплата у водителя автомобиля скорой медицинской помощи (СМП) в пермских коммерческих клиниках — 60 тысяч рублей. А самая низкая — 30 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, изучив предложения работодателей и ожидания претендентов в апреле. «На самый высокий уровень дохода — 60 тысяч рублей — могут рассчитывать кандидаты со стажем вождения автомобиля СМП от пяти лет», — сообщили URA.RU в SuperJob. На зарплату от 30 до 32 тысяч рублей в Перми могут рассчитывать кандидаты со стажем вождения от трех лет, знанием основных технических характеристик и общего устройства автомобиля. Также, нужно хорошо знать улицы города. Чтобы получать 35 тысяч рублей, нужно иметь свидетельство о прохождении подготовки к управлению спецтранспортом, общий стаж вождения от пяти лет и стаж вождения спецтранспорта от года. От 35 до 47 тысяч рублей будут платить водителям с опытом работы на автомобиле СМП от трех лет. К такому кандидату есть дополнительное пожелание от работодателя: наличие квалификационного удостоверения контролера технического состояния автомобилей. Самую большую зарплату — от 47 до 60 тысяч рублей — будет получать водитель с опытом работы на автомобиле от пяти лет и (как плюс) опытом работы водителем реанимобиля от года. Ранее URA.RU рассказывало, что самая выгодная для пермяков подработка — собирать онлайн-заказы. Таким образом можно зарабатывать до 65 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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