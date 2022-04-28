Ландшафтные пожары в Челябинской области перешли в активную фазу

Жителей региона просят осторожно обращаться с огнем в майские праздники Фото: Илья Московец © URA.RU

Ландшафтные пожары на территории Челябинской области перешли в активную фазу. За сутки произошло три возгорания вблизи садовых товариществ, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Сотрудники Ашинского гарнизона тушили территорию СНТ, официально ликвидированного еще в 2012 году. По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В Магнитогорске тушили пожар на окраине садового товарищества «Строитель-1». Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся по сухостою и зарослям кустарников, мог перекинуться на садовые домики. Пожарным удалось это предотвратить. Третий пожар случился в Копейске. В 150 метрах от СНТ «Мичурино» горел сухостой, однако садовые домики удалось сберечь от огня.

МЧС просит жителей региона осторожно обращаться с огнем на садовых участках в майские праздники. С начала пожароопасного сезона составлено более 50 административных протоколов за нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня.