Блинкен: США избегают конфликта с Россией 15 апреля 2022 в 02:58 Размер текста - 17 + Блинкен заявил, что война с Россией не в интересах американцев Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Соединенные Штаты Америки не хотят вступать в прямой конфликт с Россией. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на виртуальном мероприятии университета Мичигана. «Президент (США Джо Байден) должен быть уверен, что следует интересам американского народа. Один из этих интересов — быть уверенным в нашей высокой способности не вступать в прямой конфликт с Россией, избегать того, что может привести к широкомасштабной войне», — сказал Блинкен на виртуальном мероприятии университета Мичигана. При этом он подчеркнул, что США будут делать все возможное для Украины ради «обеспечения безопасности» страны для укрепления ее позиций при возможном дипломатическом урегулировании путем переговоров. Ранее лидер Америки Джо Байден заявлял, что США не хочет вступать в наземную или ядерную войну с Россией. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по решению Путина. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, об оккупации речи не идет, заявил президент РФ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине. Соединенные Штаты Америки не хотят вступать в прямой конфликт с Россией. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на виртуальном мероприятии университета Мичигана. «Президент (США Джо Байден) должен быть уверен, что следует интересам американского народа. Один из этих интересов — быть уверенным в нашей высокой способности не вступать в прямой конфликт с Россией, избегать того, что может привести к широкомасштабной войне», — сказал Блинкен на виртуальном мероприятии университета Мичигана. При этом он подчеркнул, что США будут делать все возможное для Украины ради «обеспечения безопасности» страны для укрепления ее позиций при возможном дипломатическом урегулировании путем переговоров. Ранее лидер Америки Джо Байден заявлял, что США не хочет вступать в наземную или ядерную войну с Россией. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по решению Путина. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, об оккупации речи не идет, заявил президент РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям