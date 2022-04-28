ВТБ предлагает пермякам вложиться в недвижимость из-за санкций

29 апреля 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

Четырехэтажное здание продают за 40 825 000 рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Лысьве (Пермский край) банк ВТБ продает четырехэтажное административное здание. Выгоду будущему покупателю в банке объясняют тем, что недвижимость — лучшее вложение в условиях санкций. Объявление о продаже строения опубликовано на портале «Авито». «При глобальной нестабильности рынка эксперты банка ВТБ считают, что лучшее вложение средств — в недвижимость. Спешите купить недвижимость от надежного поставщика — банка ВТБ по ценам 2021 года», — сообщается в объявлении. Четырехэтажное кирпичное здание площадью 1715 кв. метров продают за 40 825 000 рублей. Также есть возможность сдачи строения в аренду за 497 350 рублей в месяц. Само здание находится на первой линии домов с развитой инфраструктурой и плотной застройкой. Все помещения оснащены инженерными коммуникациями. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

В Лысьве (Пермский край) банк ВТБ продает четырехэтажное административное здание. Выгоду будущему покупателю в банке объясняют тем, что недвижимость — лучшее вложение в условиях санкций. Объявление о продаже строения опубликовано на портале «Авито». «При глобальной нестабильности рынка эксперты банка ВТБ считают, что лучшее вложение средств — в недвижимость. Спешите купить недвижимость от надежного поставщика — банка ВТБ по ценам 2021 года», — сообщается в объявлении. Четырехэтажное кирпичное здание площадью 1715 кв. метров продают за 40 825 000 рублей. Также есть возможность сдачи строения в аренду за 497 350 рублей в месяц. Само здание находится на первой линии домов с развитой инфраструктурой и плотной застройкой. Все помещения оснащены инженерными коммуникациями.