Погибший на Украине разведчик из Перми представлен к награде

Погибший житель Краснокамска награжден орденом Мужества посмертно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

За самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины посмертно награжден житель Краснокамска (Пермский край), ефрейтор Патраков Сергей Викторович. Об этом рассказал глава городского округа Игорь Быкариз на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Указом Президента России за самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга Патраков Сергей Викторович награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении. Ефрейтор Сергей Патраков проходил службу по контракту в должности старшего разведчика-оператора разведроты 162 отдельного разведывательного батальона, 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Спецоперация российской армией ведется, как образец военных действий нового поколения, цель которых максимально сохранить жизнь не только мирным гражданам Украины, но и военнослужащим ВСУ. О начала операции президент России Владимир Путин заявил 24 февраля.