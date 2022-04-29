29 апреля 2022

Погибший на Украине разведчик из Перми представлен к награде

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, сапоги, похороны, солдат
Погибший житель Краснокамска награжден орденом Мужества посмертно Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины посмертно награжден житель Краснокамска (Пермский край), ефрейтор Патраков Сергей Викторович. Об этом рассказал глава городского округа Игорь Быкариз на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Указом Президента России за самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга Патраков Сергей Викторович награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении. Ефрейтор Сергей Патраков проходил службу по контракту в должности старшего разведчика-оператора разведроты 162 отдельного разведывательного батальона, 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Спецоперация российской армией ведется, как образец военных действий нового поколения, цель которых максимально сохранить жизнь не только мирным гражданам Украины, но и военнослужащим ВСУ. О начала операции президент России Владимир Путин заявил 24 февраля.

За самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины посмертно награжден житель Краснокамска (Пермский край), ефрейтор Патраков Сергей Викторович. Об этом рассказал глава городского округа Игорь Быкариз на странице в соцсети «ВКонтакте». «Указом Президента России за самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга Патраков Сергей Викторович награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении. Ефрейтор Сергей Патраков проходил службу по контракту в должности старшего разведчика-оператора разведроты 162 отдельного разведывательного батальона, 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Спецоперация российской армией ведется, как образец военных действий нового поколения, цель которых максимально сохранить жизнь не только мирным гражданам Украины, но и военнослужащим ВСУ. О начала операции президент России Владимир Путин заявил 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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