Guardian: украинские беженцы подадут иск против МВД Британии

03 мая 2022 в 04:34 Размер текста - 17 +

Украинские беженцы могут подать коллективный иск против главы МВД Британии из-за визового режима Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Общественные организации в Великобритании готовятся подать коллективные иски против главы МВД королевства в интересах украинских беженцев из-за британских виз. Об этом сообщает газета The Guardian. В просительной части заявления представители международной организации Save the Children, а также британской НГО Refugee Council потребуют упростить правила выдачи спонсорских виз украинским беженцам. Поводом для этого послужит ситуация на Украине. В настоящий момент в стране действуют две упрощенные визовые программы для украинских беженцев. Они позволяют беженцам три года находиться в Великобритании. Наличие такой визы позволит украинцам получить основные социальные гарантии, трудоустроиться или учиться. В первом случае необходимо иметь в стране родственников, а во втором случае — физическим и юридическим лицам в Великобритании позволят стать спонсорами для украинцев, в этом случае они обязаны будут обеспечить им размещение. На второй тип виз, к настоящему моменту подано почти 75 тысяч заявок. Из которых одобрено уже более 50 тысяч. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины в конце февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Граждане Донецкой и Луганской народных республик вынуждены были переехать, в том числе в Европу из-за боевых действий со стороны ВСУ. Другие граждане предпочли временно перебраться на территорию РФ. О ситуации с беженцами в ЕС ранее предупреждал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отмечал, что европейцы уже недовольны наплывом беженцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Общественные организации в Великобритании готовятся подать коллективные иски против главы МВД королевства в интересах украинских беженцев из-за британских виз. Об этом сообщает газета The Guardian. В просительной части заявления представители международной организации Save the Children, а также британской НГО Refugee Council потребуют упростить правила выдачи спонсорских виз украинским беженцам. Поводом для этого послужит ситуация на Украине. В настоящий момент в стране действуют две упрощенные визовые программы для украинских беженцев. Они позволяют беженцам три года находиться в Великобритании. Наличие такой визы позволит украинцам получить основные социальные гарантии, трудоустроиться или учиться. В первом случае необходимо иметь в стране родственников, а во втором случае — физическим и юридическим лицам в Великобритании позволят стать спонсорами для украинцев, в этом случае они обязаны будут обеспечить им размещение. На второй тип виз, к настоящему моменту подано почти 75 тысяч заявок. Из которых одобрено уже более 50 тысяч. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины в конце февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Граждане Донецкой и Луганской народных республик вынуждены были переехать, в том числе в Европу из-за боевых действий со стороны ВСУ. Другие граждане предпочли временно перебраться на территорию РФ. О ситуации с беженцами в ЕС ранее предупреждал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отмечал, что европейцы уже недовольны наплывом беженцев.