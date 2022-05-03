Челябинскому экс-депутату оставили в силе заочный приговор

Пять лет в колонии должен провести Валерий Панов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Панов не смог обжаловать свой приговор в Верховном суде по делу о пособничестве превышению полномочий. Ему назначили пять лет колонии общего режима заочно. Однако наказание он понесет лишь тогда, когда вернется в Россию.

«Приговор Панова заочно огласили в прошлом году. Обжаловать его пытался представитель бывшего депутата. Сам осужденный на заседание не явился. Но разглашать подробности процесса в Верховном суде не стали», — сообщает издание «Комсомольская правда».

По словам источника издания, в Верховном суде, дело было засекречено. В отношении Панова был обжалован приговор. Он оставлен без изменения, кассационная жалоба — без удовлетворения.

Преследование Панова связано с делом бывшего начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дениса Сугробова. По версии следствия, экс-депутат помог полицейским заставить немецкого бизнесмена Владимира Райзвиха заключить невыгодный контракт, из-за чего его в 2015 году заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Валерий Панов был депутатом четвертого и пятого созывов Госдумы. Он был совладельцем завода «Минплита» и возглавлял ассоциацию работодателей «Промасс». В 2012 году он уехал в Германию, когда стал фигурантом дела о подготовке убийства бизнес-партнера из-за ревности.

Бывший парламентарий отрицает все обвинения и связывает их с со своими политическими амбициями. Приговор Валерию Панову заочно огласили в прошлом году. Обжаловать его пытался представитель бывшего депутата. Сам осужденный на заседание не явился. Но разглашать подробности процесса в Верховном суде не стали.

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