В Берлине предотвратили теракт против журналистов РФ

В российском посольстве отправили ноту протеста в МИД ФРГ Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Берлине предотвратили попытку теракта в отношении российских журналистов и членов их семей. Об этом сообщили в российском посольстве в Германии.

«В Берлине была предотвращена вероятная попытка осуществления террористического акта в отношении российских журналистов и членов их семей, проживающих на территории жилого комплекса, принадлежащего РФ. Прибывшие сотрудники германских правоохранительных органов срочно эвакуировали жильцов, оцепили комплекс и вызвали пожарную службу и саперов», — указано на сайте посольства РФ в Германии.

Сообщается, что в окно одной из квартир со стороны улицы бросили бутылку. Во время осмотра участка правоохранители обнаружили подозрительный предмет, который, предположительно, был самодельным взрывным устройством. Его деактивировали на месте, в результате происшествия никто не пострадал.

Полиция Берлина проводит расследование. Российским журналистам и членам их семей предоставили возможность переехать в безопасное место. Посольство РФ в Германии направило в МИД Германии ноту протеста с требованием о проведении расследования. В посольстве также заявили, что происшествие может быть связано с «атмосферой травли» российских государственных СМИ в Германии. «Сведения и фотоматериалы о месте проживания российских журналистов и членов их семей, в адрес которых звучали и продолжают звучать угрозы, размещались в соцсетях и публиковалась в ведущих германских СМИ», — заявили в посольстве РФ в ФРГ.

Ранее более 20 немецких деятелей культуры потребовали от немецких властей воздержаться от разжигания розни в отношении россиян. Они обратились к президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Германии Олафу Шольцу. Россияне начали сталкиваться с травлей за рубежом после начала спецоперации на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, американцы и европейцы винят россиян в конфликте на Украине.

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