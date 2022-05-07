В Госдуме призвали провести еще одну спецоперацию на Украине

07 мая 2022 в 20:23 Размер текста - 17 +

Нина Останина потребовала эвакуировать героическую пенсионерку из Харьковской области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные должны провести специальную операцию по эвакуации бабушки Анны, вышедшей к бойцам ВСУ с красным знаменем Победы, из Харьковской области. С такой инициативой выступила депутат Госдумы РФ Нина Останина, комментируя открытие памятника героической старушке в Мариуполе. «Считаю, что полезнее было бы не только памятник открыть, но и провести спецоперацию по освобождению бабушки Анны и ее мужа из рук нацистов в Харьковской области. Вывезти их в Россию и пригласить к почетному участию в параде на Красной площади», — написала Останина в Telegram. Ранее памятник бабушке, вышедшей к бойцам ВСУ с красным знаменем Победы появился в Мариуполе. Дело в том, что пожилая жительница Украины попала на видео украинских военных: женщина вышла к украинским солдатам, подняв советский флаг. Бойцы ВСУ, снимавшие пенсионерку на видео, поглумились над ее взглядами, растоптав знамя. После этого женщина отказалась от консервов, переданных украинскими солдатами, и стала объяснять важность флага. Позднее выяснилось, что женщину, проживающую в Двуреченском районе Харьковской области, зовут Анна. Российские и зарубежные жители восхитились храбростью бабушки. Так, екатеринбургские художники нарисовали стрит-арт со смелой старушкой, а на трассе Курган-Екатеринбург появилась деревянная скульптура пожилой женщины. Считается, что бабушка стала символом специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Российские военные должны провести специальную операцию по эвакуации бабушки Анны, вышедшей к бойцам ВСУ с красным знаменем Победы, из Харьковской области. С такой инициативой выступила депутат Госдумы РФ Нина Останина, комментируя открытие памятника героической старушке в Мариуполе. «Считаю, что полезнее было бы не только памятник открыть, но и провести спецоперацию по освобождению бабушки Анны и ее мужа из рук нацистов в Харьковской области. Вывезти их в Россию и пригласить к почетному участию в параде на Красной площади», — написала Останина в Telegram. Ранее памятник бабушке, вышедшей к бойцам ВСУ с красным знаменем Победы появился в Мариуполе. Дело в том, что пожилая жительница Украины попала на видео украинских военных: женщина вышла к украинским солдатам, подняв советский флаг. Бойцы ВСУ, снимавшие пенсионерку на видео, поглумились над ее взглядами, растоптав знамя. После этого женщина отказалась от консервов, переданных украинскими солдатами, и стала объяснять важность флага. Позднее выяснилось, что женщину, проживающую в Двуреченском районе Харьковской области, зовут Анна. Российские и зарубежные жители восхитились храбростью бабушки. Так, екатеринбургские художники нарисовали стрит-арт со смелой старушкой, а на трассе Курган-Екатеринбург появилась деревянная скульптура пожилой женщины. Считается, что бабушка стала символом специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины.