Пермские синоптики пообещали на День Победы 20 градусов тепла

В Перми на 9 мая потеплеет до 20 градусов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Пермском крае в понедельник, 9 мая, воздух прогреется до двадцатиградусной отметки. О потеплении на своем сайте сообщили сотрудники пермского Росгидрометцентра.

«В понедельник 9 мая в Пермском крае <…> температура воздуха составит ночью 0…5°, в Перми 3…5°, днем 15…20°, в Перми около 19°», — приводят значения синоптики.

Также метеорологи рассказали, что днем возможны осадки в виде кратковременных дождей. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. В дальнейшем на неделе прогнозируют падение температуры на 5-6 пунктов. Вероятность осадков значительно возрастет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае на выходных станет значительно теплее. Столбики термометров поднимутся в воскресенье, 8 мая, до +19°С.