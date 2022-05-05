В выходные в Пермском крае потеплеет до 19 градусов

Погода в выходные порадует пермяков Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В выходные дни, 7—8 мая, в Пермском крае резко потеплеет. Как сообщают синоптики, воздух прогреется до 19 градусов.

«В субботу регион окажется на северной периферии антициклона. По высотам на Пермский край начнет поступать более теплая воздушная масса с запада. Ночь ожидается еще довольно холодной с минимальной температурой −3…+2°, но уже днем потеплеет до +11…+16°», — указано на сайте проекта «Метеоролог и Я».

При этом, погода будет облачная, но с прояснениями. По северу края пройдут небольшие осадки: ночью — мокрый снег, днем — дождь. По всему краю ожидаются сильные порывы ветра — до 15 м/с. В воскресенье станет еще теплее. Днем воздух прогреется уже до +14…+19°, осадков почти нигде не ожидается.