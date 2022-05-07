Установлено, что очагом возгорания стали утеплитель и пенопласт telegram-канал «МЧС Свердловск»

8 мая в Екатеринбурге на улице Космонавтов загорелся строящийся паркинг ЖК «Изумрудный бор». Спасатели вытащили из пожара человека. Об этом сообщает свердловское МЧС в своем telegram-канал.

«Прибыв на место вызова, пожарники установили, что на третьем и четвертом этажах строящегося шестиэтажного здания на площади 500 кв. м. горел утеплитель и пенопласт», — сообщило ведомство. С крыши здания был спасен человек.

В 12:31 пожар был полностью ликвидирован группой из 43-х человек и 16-ти единиц спецтехники. Пострадавших нет. Ранее URA.RU рассказывало о крупном пожаре в Кольцово.

Видео: 4 канал