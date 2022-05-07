07 мая 2022

В Кольцово сгорел ангар площадью 1400 квадратных метров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на заводе
По предварительным данным, сгорел склад Wildberries (архивное фото) Фото:

Утром 8 мая около 06:42 в Екатеринбурге на улице Горнистов произошел пожар на площади более 1400 квадратных метров. В районе Кольцово сгорел ангар. Пресс-служба свердловского МЧС сообщает, что пожар удалось ликвидировать.

«Благодаря слаженным действиям огнеборцев, удалось не допустить дальнейшего распространения пожара», — сообщило ведомство. Пожарники установили, что пожар произошел из-за возгорания деревянных поддонов внутри ангара.

В тушении пожара была задействована группа из 45-ти огнеборцев и 14 единиц пожарной техники. Ведомство отмечает, что информация о пострадавших не поступала.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво».

Утром 8 мая около 06:42 в Екатеринбурге на улице Горнистов произошел пожар на площади более 1400 квадратных метров. В районе Кольцово сгорел ангар. Пресс-служба свердловского МЧС сообщает, что пожар удалось ликвидировать. «Благодаря слаженным действиям огнеборцев, удалось не допустить дальнейшего распространения пожара», — сообщило ведомство. Пожарники установили, что пожар произошел из-за возгорания деревянных поддонов внутри ангара. В тушении пожара была задействована группа из 45-ти огнеборцев и 14 единиц пожарной техники. Ведомство отмечает, что информация о пострадавших не поступала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...