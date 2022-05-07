В Кольцово сгорел ангар площадью 1400 квадратных метров

По предварительным данным, сгорел склад Wildberries (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Утром 8 мая около 06:42 в Екатеринбурге на улице Горнистов произошел пожар на площади более 1400 квадратных метров. В районе Кольцово сгорел ангар. Пресс-служба свердловского МЧС сообщает, что пожар удалось ликвидировать.

«Благодаря слаженным действиям огнеборцев, удалось не допустить дальнейшего распространения пожара», — сообщило ведомство. Пожарники установили, что пожар произошел из-за возгорания деревянных поддонов внутри ангара.

В тушении пожара была задействована группа из 45-ти огнеборцев и 14 единиц пожарной техники. Ведомство отмечает, что информация о пострадавших не поступала.