Челябинцев напугал большой пожар в частном доме

Очевидцы предположили, что так сильно может гореть только заправочная станция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на Проспекте Победы произошло возгорание жилого дома и бани. Большое пламя было заметно за несколько кварталов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пострадавших при пожаре нет.

«На Проспекте Победы в результате возгорания пострадал дом и баня. Горение ликвидировано, пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Очевидцы предположили, что так сильно может гореть только заправочная станция, расположенная неподалеку, однако вблизи оказалось, что сильный дым шел от полыхающей кровли дома. Местные жители сообщили о двух пожарных расчетах, участвующих в тушении.

В регионе с 30 апреля действует особый противопожарный режим (ОПР). Жителям запрещено разводить костры, жечь мусор и сухую траву на садовых участках и в лесах. Во время действия ОПР штрафы за нарушение пожарной безопасности увеличиваются вдвое.

Черный дым шел от полыхающей кровли дома и бани Скрин с видео сообщества «Агентство чрезвычайных новостей»