07 мая 2022
06 мая 2022

Челябинцев напугал большой пожар в частном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Обучение действиям УИК при возникновении нештатных ситуаций в дни голосования. Челябинск, пожарный, безопасность, система безопасности, школа, школа80
Очевидцы предположили, что так сильно может гореть только заправочная станция Фото:

В Челябинске на Проспекте Победы произошло возгорание жилого дома и бани. Большое пламя было заметно за несколько кварталов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пострадавших при пожаре нет.

«На Проспекте Победы в результате возгорания пострадал дом и баня. Горение ликвидировано, пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Очевидцы предположили, что так сильно может гореть только заправочная станция, расположенная неподалеку, однако вблизи оказалось, что сильный дым шел от полыхающей кровли дома. Местные жители сообщили о двух пожарных расчетах, участвующих в тушении.

В регионе с 30 апреля действует особый противопожарный режим (ОПР). Жителям запрещено разводить костры, жечь мусор и сухую траву на садовых участках и в лесах. Во время действия ОПР штрафы за нарушение пожарной безопасности увеличиваются вдвое.

Черный дым шел от полыхающей кровли дома и бани

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В Челябинске на Проспекте Победы произошло возгорание жилого дома и бани. Большое пламя было заметно за несколько кварталов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пострадавших при пожаре нет. «На Проспекте Победы в результате возгорания пострадал дом и баня. Горение ликвидировано, пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе ведомства. Очевидцы предположили, что так сильно может гореть только заправочная станция, расположенная неподалеку, однако вблизи оказалось, что сильный дым шел от полыхающей кровли дома. Местные жители сообщили о двух пожарных расчетах, участвующих в тушении. В регионе с 30 апреля действует особый противопожарный режим (ОПР). Жителям запрещено разводить костры, жечь мусор и сухую траву на садовых участках и в лесах. Во время действия ОПР штрафы за нарушение пожарной безопасности увеличиваются вдвое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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