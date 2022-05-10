Махонин встретится с оппонентами лицом к лицу

Дмитрий Махонин подготовил отчет за 2021 год Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 26 мая выступит перед депутатами заксобрания с ежегодным отчетом о результатах работы в 2021 году. Вопрос включен в повестку заседания, которая опубликована на официальном портале краевого парламента.

«Первый пункт повестки: ежегодный отчет губернатор Пермского края о результатах деятельности правительства Пермского края за 2021 год», — говорится в документе. Сам отчет пока не опубликован.

Перед Махониным, 24 мая, перед городской думой отчитается и мэр Перми Алексей Демкин. Проект решения об утверждении отчета опубликован на сайте думы в разделе «Документы на рассмотрении». Сам текст отчета пока не опубликован.

В 2021 году Махонин отчитывался перед депутатами в августе, на последнем пленарном заседании заксобрания третьего созыва. В сентябре 2021 года был сформирован новый состав краевого парламента. В нем стало больше представителей от оппозиции. Политологи прогнозировали, что взаимоотношения с парламентом четвертого созыва у краевой администрации будут непростыми.