Новый мэр Перми ответит за работу своего предшественника

Алексею Демкину придется отчитываться за работу предыдущего главы Перми Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Перми Алексей Демкин отчитается перед депутатами гордумы о работе своего предшественника — Дмитрия Самойлова. Отчет о работе мэра за 2020 год уже внесен в думу Перми, еще один отчет — за 2019 год — поступил на рассмотрении депутатов еще до перехода экс-мэра Самойлова в краевое правительство.

«Демкин будет отчитывается перед депутатами сразу за два года — 2019 и 2020-й», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на городскую администрацию. В каком именно формате состоится заседание пермской думы, на котором будут заслушаны отчеты, на сайте представительного органа пока не указано.

Самойлов перешел в правительство Пермского края в декабре 2020 года. Он занял пост вице-премьера, курирующего подготовку к 300-летию Перми. При этом Самойлов избежал ежегодного отчета о своей работе на посту главы города из-за пандемии. Демкин возглавил администрацию города в декабре того же года. До этого он был депутатом гордумы Перми.