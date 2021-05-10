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Новый мэр Перми ответит за работу своего предшественника

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Алексеем Дёмкиным. Пермь, демкин алексей
Алексею Демкину придется отчитываться за работу предыдущего главы Перми Фото:

Глава Перми Алексей Демкин отчитается перед депутатами гордумы о работе своего предшественника — Дмитрия Самойлова. Отчет о работе мэра за 2020 год уже внесен в думу Перми, еще один отчет — за 2019 год — поступил на рассмотрении депутатов еще до перехода экс-мэра Самойлова в краевое правительство.

«Демкин будет отчитывается перед депутатами сразу за два года — 2019 и 2020-й», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на городскую администрацию. В каком именно формате состоится заседание пермской думы, на котором будут заслушаны отчеты, на сайте представительного органа пока не указано.

Самойлов перешел в правительство Пермского края в декабре 2020 года. Он занял пост вице-премьера, курирующего подготовку к 300-летию Перми. При этом Самойлов избежал ежегодного отчета о своей работе на посту главы города из-за пандемии. Демкин возглавил администрацию города в декабре того же года. До этого он был депутатом гордумы Перми.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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