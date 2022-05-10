Мэры ХМАО опубликовали декларации о доходах за 2021 год Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Из 19 отчитавшихся о своих доходах глав муниципалитетов ХМАО, почти половина — богаче губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Самым богатым мэром Югры стал глава Сургута Андрей Филатов. В список богатейших управленцев также вошел глава Сургутского и Нижневартовского районов Андрей Трубецкой и Борис Саломатин.

Согласно декларации о доходах, Филатов по итогам 2021 года заработал почти 20,4 млн рублей. У него в собственности имеется жилой дом, две квартиры, машиноместо. У главы Сургута также шесть земельных участков, здание магазина с мансардой, пристрой к нему и еще ряд нежилых помещений.

На втором месте по доходам за 2021 год находится мэр Нижневартовского района Борис Саломатин. За год он заработал 17,5 млн рублей. В топ богатейших глав также вошел мэр Когалыма Николай Пальчиков, заработок в 12,8 млн рублей он получил за счет продажи ценных бумаг, недвижимости и личного транспорта.

Сургут — Андрей Филатов — 20,4 млн рублей

Когалым — Николай Пальчиков — 12,8 млн

Ханты-Мансийск — Максим Ряшин — 8,3 миллиона рублей

Нижневартовск — Дмитрий Кощенко — 6,5 млн рублей

Лангепас — Сергей Горбаченко— 6, 4 млн рублей

Радужный — Наталья Гулина — 5,9 млн рублей

Нягань — Иван Ямашев — 4,8 млн рублей

Мегион — Олег Дейнека — 4,7 млн рублей

Пыть-Ях — Александр Морозов — 4,7 млн рублей

Урай — Тимур Закирзянов — 4 млн рублей

Нефтеюганск — Эльвира Бугай — 2,6 млн рублей

Лянтор — Сергей Махиня — 2,9 млн рублей

Нижневартовский район — Борис Саломатин — 17,5 млн рублей

Сургутский район — Андрей Трубецкой — 14,6 млн рублей

Белоярский район — Сергей Маненков — 8,9 млн рублей

Ханты-Мансийский район — Кирилл Минулин — 6,1 млн рублей

Октябрьский район — Сергей Заплатин — 4,3 млн рублей

Нефтеюганский район — Алла Бочко — 3,4 млн рублей

Советский район — Евгений Буренков — 3,9 млн рублей

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова в 2021 году заработала 6,2 млн рублей. При этом состав недвижимости у Комаровой не меняется с начала ее губернаторства.