Из 19 отчитавшихся о своих доходах глав муниципалитетов ХМАО, почти половина — богаче губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Самым богатым мэром Югры стал глава Сургута Андрей Филатов. В список богатейших управленцев также вошел глава Сургутского и Нижневартовского районов Андрей Трубецкой и Борис Саломатин.
Согласно декларации о доходах, Филатов по итогам 2021 года заработал почти 20,4 млн рублей. У него в собственности имеется жилой дом, две квартиры, машиноместо. У главы Сургута также шесть земельных участков, здание магазина с мансардой, пристрой к нему и еще ряд нежилых помещений.
На втором месте по доходам за 2021 год находится мэр Нижневартовского района Борис Саломатин. За год он заработал 17,5 млн рублей. В топ богатейших глав также вошел мэр Когалыма Николай Пальчиков, заработок в 12,8 млн рублей он получил за счет продажи ценных бумаг, недвижимости и личного транспорта.
- Сургут — Андрей Филатов — 20,4 млн рублей
- Когалым — Николай Пальчиков — 12,8 млн
- Ханты-Мансийск — Максим Ряшин — 8,3 миллиона рублей
- Нижневартовск — Дмитрий Кощенко — 6,5 млн рублей
- Лангепас — Сергей Горбаченко— 6, 4 млн рублей
- Радужный — Наталья Гулина — 5,9 млн рублей
- Нягань — Иван Ямашев — 4,8 млн рублей
- Мегион — Олег Дейнека — 4,7 млн рублей
- Пыть-Ях — Александр Морозов — 4,7 млн рублей
- Урай — Тимур Закирзянов — 4 млн рублей
- Нефтеюганск — Эльвира Бугай — 2,6 млн рублей
- Лянтор — Сергей Махиня — 2,9 млн рублей
- Нижневартовский район — Борис Саломатин — 17,5 млн рублей
- Сургутский район — Андрей Трубецкой — 14,6 млн рублей
- Белоярский район — Сергей Маненков — 8,9 млн рублей
- Ханты-Мансийский район — Кирилл Минулин — 6,1 млн рублей
- Октябрьский район — Сергей Заплатин — 4,3 млн рублей
- Нефтеюганский район — Алла Бочко — 3,4 млн рублей
- Советский район — Евгений Буренков — 3,9 млн рублей
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова в 2021 году заработала 6,2 млн рублей. При этом состав недвижимости у Комаровой не меняется с начала ее губернаторства.
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