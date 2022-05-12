Источник: Махонин готовится к честному разговору с депутатами

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Представление председателя Пермского краевого суда А.Суханкина, Пермь, пермский краевой суд, дмитрий махонин
Дмитрий Махонин открыто расскажет депутатам обо всех проблемах Фото:

В рамках отчета о работе правительства Пермского края за 2021 год губернатор Димитрий Махонин, который возглавляет кабинет министров, намерен открыто говорить о проблемах региона. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации губернатора.

«Нет задачи замалчивать проблемы, их надо обозначать прямо. Говорить, что мы знаем о них и решаем всеми доступными способами. Подчеркивать, что они на контроле у губернатора», — рассказал собеседник.

Выступление Махонина не ограничится только данными 2021 года. «Сложно будет обойти стороной текущую повестку. Поэтому есть задача по всем направлениям дать „протяжку“ на сегодняшний день и на перспективу», — говорит источник.

По его словам, глава региона не будет заваливать депутатов цифрами и статистикой. Он возьмет только ключевые данные, причем подаст их через призму потребностей жителей. «Есть намерение построить доклад именно таким образом: в основе всего — человек и его потребности. Ему нужна работа и доход (блок экономического развития), комфортные условия жизни (благоустройство и ЖКХ), возможности для получения социальных услуг (здравоохранение, образование, соцзащита) и т. д.», — говорит он.

Отчет губернатора перед депутатами запланирован на 26 мая. В прошлом году Дмитрий Махонин выступал перед краевым парламентов в конце августа, на последнем заседании заксобрания третьего созыва.

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В рамках отчета о работе правительства Пермского края за 2021 год губернатор Димитрий Махонин, который возглавляет кабинет министров, намерен открыто говорить о проблемах региона. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации губернатора. «Нет задачи замалчивать проблемы, их надо обозначать прямо. Говорить, что мы знаем о них и решаем всеми доступными способами. Подчеркивать, что они на контроле у губернатора», — рассказал собеседник. Выступление Махонина не ограничится только данными 2021 года. «Сложно будет обойти стороной текущую повестку. Поэтому есть задача по всем направлениям дать „протяжку“ на сегодняшний день и на перспективу», — говорит источник. По его словам, глава региона не будет заваливать депутатов цифрами и статистикой. Он возьмет только ключевые данные, причем подаст их через призму потребностей жителей. «Есть намерение построить доклад именно таким образом: в основе всего — человек и его потребности. Ему нужна работа и доход (блок экономического развития), комфортные условия жизни (благоустройство и ЖКХ), возможности для получения социальных услуг (здравоохранение, образование, соцзащита) и т. д.», — говорит он. Отчет губернатора перед депутатами запланирован на 26 мая. В прошлом году Дмитрий Махонин выступал перед краевым парламентов в конце августа, на последнем заседании заксобрания третьего созыва.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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