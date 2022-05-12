В тушении пожара были задействованы восемь единиц техники и 35 человекФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Пожар на территории валочного цеха «Синарского трубного завода» (входит в ГК «Синара») в Каменске-Уральском удалось локализовать, заявили в пресс-службе свердловского управления МЧС. Из видео, предоставленного ведомством, следует, что спасателям, вероятно, помог дождь.
«Огнеборцы локализовали пожар на площади 800 квадратных метров», — говорится в сообщении МЧС. Информации, пострадал ли кто-то из сотрудников предприятия, пока нет. Известно лишь, что на момент возгорания людей поблизости не было.
Что стало причиной пожара, пока неизвестно. В пресс-службе «Синары» корреспонденту заявили, что уточняют информацию о происшествии.
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Пожар на территории валочного цеха «Синарского трубного завода» (входит в ГК «Синара») в Каменске-Уральском удалось локализовать, заявили в пресс-службе свердловского управления МЧС. Из видео, предоставленного ведомством, следует, что спасателям, вероятно, помог дождь. «Огнеборцы локализовали пожар на площади 800 квадратных метров», — говорится в сообщении МЧС. Информации, пострадал ли кто-то из сотрудников предприятия, пока нет. Известно лишь, что на момент возгорания людей поблизости не было. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. В пресс-службе «Синары» корреспонденту заявили, что уточняют информацию о происшествии.