12 мая 2022

Свердловское МЧС показало, как тушили пожар на заводе «Синары». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В тушении пожара были задействованы восемь единиц техники и 35 человек Фото:

Пожар на территории валочного цеха «Синарского трубного завода» (входит в ГК «Синара») в Каменске-Уральском удалось локализовать, заявили в пресс-службе свердловского управления МЧС. Из видео, предоставленного ведомством, следует, что спасателям, вероятно, помог дождь.

«Огнеборцы локализовали пожар на площади 800 квадратных метров», — говорится в сообщении МЧС. Информации, пострадал ли кто-то из сотрудников предприятия, пока нет. Известно лишь, что на момент возгорания людей поблизости не было.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно. В пресс-службе «Синары» корреспонденту заявили, что уточняют информацию о происшествии.

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Пожар на территории валочного цеха «Синарского трубного завода» (входит в ГК «Синара») в Каменске-Уральском удалось локализовать, заявили в пресс-службе свердловского управления МЧС. Из видео, предоставленного ведомством, следует, что спасателям, вероятно, помог дождь. «Огнеборцы локализовали пожар на площади 800 квадратных метров», — говорится в сообщении МЧС. Информации, пострадал ли кто-то из сотрудников предприятия, пока нет. Известно лишь, что на момент возгорания людей поблизости не было. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. В пресс-службе «Синары» корреспонденту заявили, что уточняют информацию о происшествии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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