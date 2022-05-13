Пермские министры закупили элитные авто

Новые авто купили сразу несколько министров и члены их семей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

В 2021 году многие пермские чиновники краевого правительства задекларировали новые автомобили. В декларациях 2020 года этих машин не было. Информация об этом содержится на сайте правительства. Вице-премьер Александр Борисов задекларировал в 2021 году INFINITI QX60 вместо NISSAN MURANO.

«Борисов Александр Валерьевич, заместитель председателя правительства Пермского края. Транспортные средства: INFINITI QX60, NISSAN Terrano 2.0», — говорится в документе. В декларации 2020 году он указывал NISSAN MURANO вместо INFINITI. В прошлом году Борисов заработал 7,6 млн рублей.

Вице-премьер Дмитрий Самойлов обзавелся Volkswagen Touareg и избавился от Jeep Grand Cherokee и Audi Q7. Его жена пересела с Hyundai Santa Fe на Volkswagen Tiguan.

Министр территориальной безопасности Виктор Батмазов поменял Lexus GX 460 на Toyota LandCruiser 300. Вице-премьер Алексей Чибисов вместо SKODA KODIAQ CKD купил SKODA SUPERB. А министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Алексей Зарубин указал Lexus RX 350, хотя в декларации 2020 года у него вообще не было автомобилей.

Супруг первого вице-премьера Ольги Антипиной (у нее нет машины) пересел с Honda Pilot на TOYOTA LandCruiser PRADO. Люксовую машину приобрел и муж министра спорта Татьяны Чесноковой: вместо Mazda 6 в декларации 2021 года указана уже Lexus RX 300 AWD. Доход мужа также заметно увеличился, с 600 тысяч до 2,9 млн рублей. Сама министр ездит на Mazda CX-5.

А у жены заместителя председателя правительства Сергея Никифорова стало на одну машину меньше: в декларации за 2021 год она не указала Infiniti FX35. Остался только автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

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