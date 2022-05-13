Кредиторы сына челябинского экс-губернатора провалили кворум

Не все кредиторы Александра Дубровского смогли приехать на собрание в Екатеринбург Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Екатеринбурге собрание кредиторов Александра Дубровского, сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, признано несостоявшимся. Причиной этому стало отсутствия кворума.

«В отношении Дубровского Александра Борисовича введена процедура реструктуризации долгов. Собрание кредиторов, назначенное на 12 мая в форме заочного голосования, признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума», — говорится в тексте уведомления на специализированном сайте «Федресурс» от лица финансового управляющего Сергея Бурмистрова.

Дубровский-младший подал заявление о личном банкротстве 6 сентября 2021 года и его долги на тот момент приблизились к 274 млн рублей. Большая часть долга сформировалась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск), принадлежащей бывшему главе региона.

Помимо организаций и представителей бизнеса финансовые требования к Александру Дубровскому выдвинули родная сестра Анна Дубровская и его супруга Ирина Дубровская. Источник URA.RU ранее сообщал, что таким образом семья экс-губернатора пытаются спасти Дубровского-младшего от субсидиарной ответственности по долгам ПО «Монтажник».

Представители Дубровских отказываются от общения со СМИ. Глава семьи, по данным URA.RU, проживает за границей.