Кредиторов сына челябинского экс-губернатора зовут в Екатеринбург

15 апреля 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Кредиторы Александра Дубровского, сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского соберутся в Екатеринбурге. Это следует из сообщения на специализированном сайте «Федресурс». «Определением Арбитражного суда Челябинской области от 25 января 2022 года заявление о признании банкротом гражданина Дубровского Александра Борисовича признано обоснованным и введена процедура реструктуризация долгов. Лица, участвующие в деле, вправе ознакомиться с проектом плана реструктуризации долгов гражданина и прилагаемым к нему документам по адресу места нахождения арбитражного управляющего в рабочие дни с 10 до 15 часов: Екатеринбург, проспект Ленина, дом 79Б, предварительно согласовав время и дату», — говорится в тексте уведомления. Дубровский-младший подал заявление о личном банкротстве 6 сентября 2021 года, когда его долги приблизились к 274 млн рублей. Часть из них накопилась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск), принадлежащей бывшему главе региона. Ранее требования к нему выдвинули его сестра Анна Дубровская и фирма «Галерея дизайна», которой управляет бывший водитель его отца Александр Пичугин. Затем к ним присоединилась и супруга бизнесмена Ирина Дубровская. По мнению источников URA.RU в предпринимательских кругах, действия близких к семье экс-губернатора бизнесменов и его родственников имеет целью спасти предпринимателя от части субсидиарной ответственности по долгам ПО «Монтажник». Компанию Дубровские приобрели после того, как на федеральном уроне было принято решении о проведении в 2020 году в Челябинске саммитов стран ШОС и БРИКС. Однако строительство конгресс-холла на реке Миасс, которое было поручено компании, заморозили после освоения нескольких миллиардов рублей из бюджета региона. Директор «Монтажника» Алексей Павлюк обвиняется по семи статьям Уголовного Кодекса. Он, свою очередь, винит в произошедшем семью работодателей. Представители Дубровских отказываются от общения со СМИ.