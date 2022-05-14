Продюсер Гильмутдинов рассказал, почему Курентзис уехал из Перми

15 мая 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

Пермский продюсер сообщил, почему Теодор Курентзис уехал из Прикамья Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Дирижер Теодор Курентзис специально придумал конфликт с властью, чтобы уехать из Перми ради выгодного финансового предложения. Так считает продюсер Яков Гильмутдинов. «С Пермью его связывали финансово-денежные отношения, и как только эта связь в другом месте оказалась посильнее, к огромному моему сожалению, он уехал. Очень надеюсь, что у него с Пермским краем и местными поклонниками его таланта сформировалась хоть какая-то ментальная связь», — предположил Гильмутдинов в интервью порталу 59.ru. Свою выгоду дирижер прикрыл раздутым конфликтом с местными властями, считает продюсер. При этом Гильмутдинов признает огромный талант Курентзиса. Гильмутдинов считает, что музыкальный деятель мог стать одной из точек притяжения Пермского края. Также он выразил надежду, что Курентзис будет чаще возвращаться в регион после появления сложностей с проведением гастролей за границей. Ранее URA.RU сообщало, что оркестр Курентзиса не смог выступить с гастролями в Германии и Франции. Также австрийцы отказались от его концертов из-за требований посла Украины. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Дирижер Теодор Курентзис специально придумал конфликт с властью, чтобы уехать из Перми ради выгодного финансового предложения. Так считает продюсер Яков Гильмутдинов. «С Пермью его связывали финансово-денежные отношения, и как только эта связь в другом месте оказалась посильнее, к огромному моему сожалению, он уехал. Очень надеюсь, что у него с Пермским краем и местными поклонниками его таланта сформировалась хоть какая-то ментальная связь», — предположил Гильмутдинов в интервью порталу 59.ru. Свою выгоду дирижер прикрыл раздутым конфликтом с местными властями, считает продюсер. При этом Гильмутдинов признает огромный талант Курентзиса. Гильмутдинов считает, что музыкальный деятель мог стать одной из точек притяжения Пермского края. Также он выразил надежду, что Курентзис будет чаще возвращаться в регион после появления сложностей с проведением гастролей за границей. Ранее URA.RU сообщало, что оркестр Курентзиса не смог выступить с гастролями в Германии и Франции. Также австрийцы отказались от его концертов из-за требований посла Украины.