В ХМАО жители возмущены угрозами ресурсоснабжающей компании

Жителей Мегиона (ХМАО) возмутило заявление ресурсоснабжающей компании Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителей Мегиона (ХМАО) возмутило объявление ресурсоснабжающей организации МУП «Тепловодоканал», о том, что компания подает исковые заявления на имеющих задолженность более одного месяца по оплате за энергоресурсы. Репост объявления со страницы «Тепловодоканала» размещен в группе «Типичный Мегион» в соцсети «ВКонтакте».

«При образовании задолженности за потребленные энергоресурсы более одного месяца, ресурсоснабжающая организация начинает вести претензионную работу с должниками. Также, в целях недопущения введения ограничений поставок энергетических ресурсов, настоятельно рекомендуем Вам принять все необходимые меры, направленные на погашение имеющейся задолженности», — заявляет «Тепловодоканал» в социальной сети.

«В суд сразу подаете, а почему перерасчеты не делаете? 3 месяца ждешь специалиста чтобы проверили счетчики, потом 3 месяца бегаешь, чтобы данные передали в Газпром. Ужас», — пишет в комментариях Азиза Атаханова. «Перебои с горячей водой постоянные, порывы. Кран горячей воды открыт на полную, а вода еле теплая. И, прошу, не надо сейчас перекладывать на неоплаченные долги давно уже раскидали на остальных плательщиков!!!» — возмущается Алексей Дождев.

Жители массово жалуются, что их сообщения о показаниях счетчиков, управляющими компаниями вовремя не передаются в ресурсоснабжающие организации. Оттого, плата начисляется по установленным тарифам, а не по фактическому ресурсопотреблению, после перерасчета им добиться сложно.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Мегиона с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее URA.RU рассказало, что власти ХМАО с 1 марта и до особого распоряжения отменили взимание пени по просроченным платежам за услуги ЖКХ. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

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