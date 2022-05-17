Кириенко рассказал о необратимых изменениях в мире

17 мая 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

Кириенко заявил, что прежние реалии уже не вернутся Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Изменения, которые происходят в мире в настоящее время, необратимы, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, прежние реалии уже не вернутся. «Понятное человеческое желание „давайте немножко подождем, все вернется, как было раньше“. Оно не вернется! Мир поменялся на наших глазах и продолжает меняться необратимо», — рассказал Кириенко в ходе марафона Российского общества «Знание», трансляция ведется в соцсетях марафона. Он заявил о «тектонических» изменениях в мире, начале четвертой промышленной революции на фоне энергетического и промышленного кризиса. По его словам, если просто ждать возврата к прежней жизни, новый мир будут сформирован без участия России. В Европе и США начался экономический кризис после введения санкций против РФ из-за спецоперации на Украине. Как сообщал Bloomberg, он грозит ЕС рецессией и повышением процентной ставки, передает RT. Санкции также привели к нарушению логистических цепочек и дестабилизации мировых цен. В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что попытки экономически или финансово отторгнуть Россию от международной деятельности лишь усугубляют экономический и продовольственный кризисы. При этом экономист Василий Колташов ожидает начала эпохи экономического подъема России, пишет «Национальная служба новостей». Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Изменения, которые происходят в мире в настоящее время, необратимы, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, прежние реалии уже не вернутся. «Понятное человеческое желание „давайте немножко подождем, все вернется, как было раньше“. Оно не вернется! Мир поменялся на наших глазах и продолжает меняться необратимо», — рассказал Кириенко в ходе марафона Российского общества «Знание», трансляция ведется в соцсетях марафона. Он заявил о «тектонических» изменениях в мире, начале четвертой промышленной революции на фоне энергетического и промышленного кризиса. По его словам, если просто ждать возврата к прежней жизни, новый мир будут сформирован без участия России. В Европе и США начался экономический кризис после введения санкций против РФ из-за спецоперации на Украине. Как сообщал Bloomberg, он грозит ЕС рецессией и повышением процентной ставки, передает RT. Санкции также привели к нарушению логистических цепочек и дестабилизации мировых цен. В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что попытки экономически или финансово отторгнуть Россию от международной деятельности лишь усугубляют экономический и продовольственный кризисы. При этом экономист Василий Колташов ожидает начала эпохи экономического подъема России, пишет «Национальная служба новостей».