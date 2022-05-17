Челябинского застройщика наказали за разглашение данных дольщицы

Данные дольщицы выложили на сайте компании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске ООО Специализированный застройщик «Трест К-9», которое входит в компанию бизнесмена Олега Лакницкого трест «Магнитострой», наказано за распространение персональных данных дольщика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«Размещенный застройщиком дома № 9 на проспекте Ильича в Копейске проект договора участия в долевом строительстве содержал персональные данные одного из участников. Неограниченному кругу лиц была предоставлена возможность ознакомиться с полными фамилией, именем, отчеством, датой рождения, реквизитами паспорта гражданки, адресом регистрации по месту жительства», — рассказала URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Прокурором в отношении юридического лица и его руководителя Сергея Лакницкого возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ («Обработка персональных данных без согласия в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в случаях, когда такое согласие должно быть получено в соответствии с законодательством»). В результате фирму оштрафовали на 30 тыс. рублей, а ее директора — на 20 тыс. рублей.