«Центром мерзотной либероты» Екатеринбург обозвал Соловьев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Юмористический журнал «Красная бурда», основанный участниками команды КВН УПИ «Уральские дворники», написал песню о Екатеринбурге под названием «Город бесов». В тексте песни используются высказывания телеведущего Владимира Соловьева про Екатеринбург.

«Позабыв навсегда дисциплину, штрибанутый уральский народ не фильтрует свою хрюканину и пургу про свободу метет. Этот город мерзотой пронизан, в либеральный рядится наряд, здесь не смотрят совсем телевизор, все в сети сидят», — говорится в тексте песни.

Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» во время эфира с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым. В ответ глава Свердловской области Евгений Куйвашев записал видеообращение, в котором попросил Соловьева «следить за языком». Соловьев не в первый раз требует от губернатора высказаться о спецоперации, которую РФ проводит на Украине. В середине 2019 года Соловьев назвал Екатеринбург «городом бесов».