Тюменцы стали замечать по вечерам наряды ГИБДД во дворах ЖК Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюмени стали замечать по вечерам во дворах жилищных комплексов наряды ГИБДД, которые проверяют водителей. Об этом они рассказали URA.RU.

«Сегодня ночью вышел во двор и увидел, как наряд ГИБДД проверяет водителей. Видимо, нетрезвых искали», — предположил один из жителей Тюмени.

Другой горожанин также рассказал о том, что стал чаще видеть сотрудников ДПС во дворах многоэтажек. «Раньше по выходным проходили рейды, пьяных ловили — дело привычное. Сейчас по будням стали „работать“. Видимо, сменили тактику», — отметил собеседник URA.RU.

Источник агентства, близкий к правоохранительным структурам, рассказал URA.RU, что сотрудники ГИБДД действительно изменили тактику работы по выявлению нетрезвых автолюбителей. «Раньше пьяных водителей ловили, в основном, по выходным, во время сплошных проверок. Сейчас автоинспекторы стали параллельно проводить по будням точечные рейды во дворах. Положительные результаты такой работы уже есть», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В региональном УГИБДД агентству рассказали о том, что госавтоинспекторы не дежурят во дворах специально, но вполне могут туда заехать, если какой-нибудь водитель поведет себя на дороге неадекватно. «Во дворах наряды ДПС не стоят. У инспекторов есть маршрут патрулирования и они его отрабатывают. Если видят какого-то подозрительного водителя, то тормозят его. Если для этого нужно заехать во двор — заедут», — пояснили URA.RU в областной Госавтоинспекции.