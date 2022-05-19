Западные страны все чаще призывают урегулировать ситуацию на Украине, забывая, что ситуация кардинально изменилась, «поезд истории уже ушел». Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
По словам Пушкова, для решения ситуации на Украине Запад предлагает предоставить стране нейтральный статус вне НАТО и создать автономию в Донбассе. Однако, по его мнению, «в поисках выхода из кризиса западные политики и политологи исходят из реальностей вчерашнего, но не сегодняшнего дня. Они сильно опаздывают в своем восприятии хода событий. <…> А потом они оказываются вынуждены подчиниться новой реальности — не той, в которой они живут, а той, которая опережает их мысли и действия». Алексей Пушков подчеркнул, что в настоящее время на положение дел влияют введенные санкции против РФ, намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО, а также изменения государственного устройства Украины.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предположила, что ситуация вокруг Украины будет урегулирована посредством дипломатии. Спецоперация на Украине началась 26 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам президента, цель санкций Запада — «отменить» Россию.
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Западные страны все чаще призывают урегулировать ситуацию на Украине, забывая, что ситуация кардинально изменилась, «поезд истории уже ушел». Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. По словам Пушкова, для решения ситуации на Украине Запад предлагает предоставить стране нейтральный статус вне НАТО и создать автономию в Донбассе. Однако, по его мнению, «в поисках выхода из кризиса западные политики и политологи исходят из реальностей вчерашнего, но не сегодняшнего дня. Они сильно опаздывают в своем восприятии хода событий. <…> А потом они оказываются вынуждены подчиниться новой реальности — не той, в которой они живут, а той, которая опережает их мысли и действия». Алексей Пушков подчеркнул, что в настоящее время на положение дел влияют введенные санкции против РФ, намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО, а также изменения государственного устройства Украины. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предположила, что ситуация вокруг Украины будет урегулирована посредством дипломатии. Спецоперация на Украине началась 26 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам президента, цель санкций Запада — «отменить» Россию.