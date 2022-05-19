19 мая 2022

Пушков: Запад вынужден подчиниться новой реальности на Украине. «Поезд истории уже ушел»

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Круглый стол в МИА
Пушков: Запад опаздывает в восприятии хода событий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западные страны все чаще призывают урегулировать ситуацию на Украине, забывая, что ситуация кардинально изменилась, «поезд истории уже ушел». Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

По словам Пушкова, для решения ситуации на Украине Запад предлагает предоставить стране нейтральный статус вне НАТО и создать автономию в Донбассе. Однако, по его мнению, «в поисках выхода из кризиса западные политики и политологи исходят из реальностей вчерашнего, но не сегодняшнего дня. Они сильно опаздывают в своем восприятии хода событий. <…> А потом они оказываются вынуждены подчиниться новой реальности — не той, в которой они живут, а той, которая опережает их мысли и действия». Алексей Пушков подчеркнул, что в настоящее время на положение дел влияют введенные санкции против РФ, намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО, а также изменения государственного устройства Украины.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предположила, что ситуация вокруг Украины будет урегулирована посредством дипломатии. Спецоперация на Украине началась 26 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам президента, цель санкций Запада — «отменить» Россию.

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Западные страны все чаще призывают урегулировать ситуацию на Украине, забывая, что ситуация кардинально изменилась, «поезд истории уже ушел». Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. По словам Пушкова, для решения ситуации на Украине Запад предлагает предоставить стране нейтральный статус вне НАТО и создать автономию в Донбассе. Однако, по его мнению, «в поисках выхода из кризиса западные политики и политологи исходят из реальностей вчерашнего, но не сегодняшнего дня. Они сильно опаздывают в своем восприятии хода событий. <…> А потом они оказываются вынуждены подчиниться новой реальности — не той, в которой они живут, а той, которая опережает их мысли и действия». Алексей Пушков подчеркнул, что в настоящее время на положение дел влияют введенные санкции против РФ, намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО, а также изменения государственного устройства Украины. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предположила, что ситуация вокруг Украины будет урегулирована посредством дипломатии. Спецоперация на Украине началась 26 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам президента, цель санкций Запада — «отменить» Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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