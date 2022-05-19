РИА: российские силовики получили списки погибших ВСУ

20 мая 2022 в 05:44 Размер текста - 17 +

В списках значатся имена более двух тысяч погибших или попавших в плен украинских военных Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудники российских силовых ведомств получили списки украинских военных, погибших, пропавших без вести, а также попавших в российский плен на южном направлении. Документы предоставлены в распоряжение РИА «Новости» и опубликованы в Telegram-канале агентства. «Благодаря помощи украинских патриотов из ВСУ в руки российских силовиков были переданы списки украинских бойцов, погибших, пропавших без вести и пленных на одном лишь небольшом участке фронта на Южном направлении, в том числе и на острове Змеиный», — передал РИА «Новости» источник в силовых ведомствах. При этом, большинство в этих списках — это рядовые и младший командный состав. Собеседник агентства передал, что за последний месяц украинский Генштаб испытывает острый кадровый голод, поэтому отправляет на службу плохо обученных новобранцев и боевиков территориальной обороны, призванных в ходе общей мобилизации. Также вновь прибывшим военным не доверяют современное оружие, поэтому выдают, в частности, винтовки Мосина времен Первой мировой войны. «А автомат Калашникова производства СССР калибром 7,62 миллиметра зачастую выдают один на троих с одним-двумя рожками патронов. При этом достать патроны на этот калибр практически нереально», — заключил анонимный источник. Кроме того, по его словам, на Украине не спешат вносить вносить погибших новобранцев в текущие сводки потерь, так как реакция людей на гибель молодых людей может стать «болезненной для общественного мнения». Именно поэтому погибших солдат вносят сначала в списки «пропавших без вести». Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. По его словам, приоритет российской армии — поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и националистов высокоточными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники российских силовых ведомств получили списки украинских военных, погибших, пропавших без вести, а также попавших в российский плен на южном направлении. Документы предоставлены в распоряжение РИА «Новости» и опубликованы в Telegram-канале агентства. «Благодаря помощи украинских патриотов из ВСУ в руки российских силовиков были переданы списки украинских бойцов, погибших, пропавших без вести и пленных на одном лишь небольшом участке фронта на Южном направлении, в том числе и на острове Змеиный», — передал РИА «Новости» источник в силовых ведомствах. При этом, большинство в этих списках — это рядовые и младший командный состав. Собеседник агентства передал, что за последний месяц украинский Генштаб испытывает острый кадровый голод, поэтому отправляет на службу плохо обученных новобранцев и боевиков территориальной обороны, призванных в ходе общей мобилизации. Также вновь прибывшим военным не доверяют современное оружие, поэтому выдают, в частности, винтовки Мосина времен Первой мировой войны. «А автомат Калашникова производства СССР калибром 7,62 миллиметра зачастую выдают один на троих с одним-двумя рожками патронов. При этом достать патроны на этот калибр практически нереально», — заключил анонимный источник. Кроме того, по его словам, на Украине не спешат вносить вносить погибших новобранцев в текущие сводки потерь, так как реакция людей на гибель молодых людей может стать «болезненной для общественного мнения». Именно поэтому погибших солдат вносят сначала в списки «пропавших без вести». Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. По его словам, приоритет российской армии — поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и националистов высокоточными средствами.