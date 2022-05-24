Кабмин разрешит ТЦ разрывать договора аренды с западным бизнесом

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Иннопром-2021, первый день. Екатеринбург, мишустин михаил
Потери владельцев помещений от ухода иностранных компаний существенные, отметил Михаил Мишустин Фото:
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Торговые центры смогут досрочно расторгать договора аренды с иностранными компаниями, ушедшими из России. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

«Как правило, это касается довольно крупных арендаторов. Соответственно, и потери у владельцев помещений тоже существенные. Поэтому собираемся предоставить собственникам право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными государствами», — сообщил Михаил Мишустин на совещании, которое транслировалось на телеканале «Россия 24».

Многие иностранные бренды ушли с российского рынка из-за спецоперации РФ на Украине. Среди тех, кто временно приостановил работу в России, числятся магазины группы компаний Inditex (в которую входят Zara, Bershka, Pull and Bear, Oysho, Massimo Dutti, Stradivarius), H&M, Uniqlo, Nike, Adidas, а также Puma.

Часть из иностранных компаний решили вернуться, сменив название. В их числе сеть ресторанов McDonald’s. Компания продала российский бизнес своему франчази Александру Говору. В соцсетях уже успели обсудить варианты нового названия для популярной сети фастфуда, под которым она продолжит работу в июне.

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Торговые центры смогут досрочно расторгать договора аренды с иностранными компаниями, ушедшими из России. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. «Как правило, это касается довольно крупных арендаторов. Соответственно, и потери у владельцев помещений тоже существенные. Поэтому собираемся предоставить собственникам право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными государствами», — сообщил Михаил Мишустин на совещании, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». Многие иностранные бренды ушли с российского рынка из-за спецоперации РФ на Украине. Среди тех, кто временно приостановил работу в России, числятся магазины группы компаний Inditex (в которую входят Zara, Bershka, Pull and Bear, Oysho, Massimo Dutti, Stradivarius), H&M, Uniqlo, Nike, Adidas, а также Puma. Часть из иностранных компаний решили вернуться, сменив название. В их числе сеть ресторанов McDonald’s. Компания продала российский бизнес своему франчази Александру Говору. В соцсетях уже успели обсудить варианты нового названия для популярной сети фастфуда, под которым она продолжит работу в июне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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