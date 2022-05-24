Свердловский рыбак умер, зацепив удочкой электрические провода

Рыбак умер от разряда тока (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Рыбак из Пригородного района Свердловской области, выехав с семьей на рыбалку, задел удочкой линии электропередач и умер от удара током. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«Когда [рыбак] начал разворачивать рыболовные снасти, удилищем длиной более пяти метров задел проходящую сверху линию электропередачи. В результате он получил поражение электрическим током и скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что точную причину смерти определят эксперты.

В полиции выяснили, что рыбак в день смерти поехал на природу с семьей. Он отошел от родных, чтобы поймать рыбу, но ударился током. Жена с детьми, услышавшие крик мужчины, побежали к нему, но спасти его не удалось, сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он призвал внимательнее относиться к безопасности на семейном отдыхе, чтобы не допустить трагедии.