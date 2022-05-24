В аэропорту Перми усилен контроль из-за опасной инфекции

Специалисты Роспотребнадзора мониторят ситуацию в пунктах пропуска за границу Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Вспышка оспы обезьян в мире

В пермском аэропорту усилен санитарно-карантинный контроль из-за оспы обезьян. Проводится мониторинг ситуации в пунктах пропуска из заграничных рейсов.

«Предпринимаются все необходимые меры, чтобы не допустить проникновения оспы обезьян в регион. В регионе и в России в целом пока не зарегистрировали ни одного случая заболевания», — сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается человеку от грызунов и приматов. Встречается в основном в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Основные симптомы заболевания — лихорадка, головокружение, появление сыпи на коже.