В аэропорту Перми усилен контроль из-за опасной инфекции

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Новый терминал аэропорта Большое Савино. Пермь, аэропорт, савино
Специалисты Роспотребнадзора мониторят ситуацию в пунктах пропуска за границу Фото:
новость из сюжета
Вспышка оспы обезьян в мире

В пермском аэропорту усилен санитарно-карантинный контроль из-за оспы обезьян. Проводится мониторинг ситуации в пунктах пропуска из заграничных рейсов.

«Предпринимаются все необходимые меры, чтобы не допустить проникновения оспы обезьян в регион. В регионе и в России в целом пока не зарегистрировали ни одного случая заболевания», — сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается человеку от грызунов и приматов. Встречается в основном в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Основные симптомы заболевания — лихорадка, головокружение, появление сыпи на коже.

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В пермском аэропорту усилен санитарно-карантинный контроль из-за оспы обезьян. Проводится мониторинг ситуации в пунктах пропуска из заграничных рейсов. «Предпринимаются все необходимые меры, чтобы не допустить проникновения оспы обезьян в регион. В регионе и в России в целом пока не зарегистрировали ни одного случая заболевания», — сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается человеку от грызунов и приматов. Встречается в основном в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Основные симптомы заболевания — лихорадка, головокружение, появление сыпи на коже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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