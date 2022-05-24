Самый богатый пермский депутат признался в убийстве животных. «Чистосердечное признание»

25 мая 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

Николай Благов отстреливает бездомных собак Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Депутат заксобрания Пермского края Николай Благов, который уже несколько лет декларирует самый высокий доход среди коллег, на заседании комитета по госполитике 25 мая сделал неожиданное признание. При обсуждении вопроса обращения с бездомными собаками, он рассказал, что занимается их отстрелом. В заседании по видеосвязи принимал участие представитель краевой прокуратуры, передает корреспондент URA.RU. «Я когда работал заместителем главы района в Краснодарском крае мы очень непопулярно поступили. Мы взяли их всех отстреляли. Нас долго проклинали, но там до сих пор нет собак. Мы и сейчас отстреливаем. У нас в Ильинском районе стая собак просто рвала лосей. И когда начали уже телят таскать, мы, все охотники, собрались…. А трудно [охотиться на собак], они умнее волков в два раза. Они ни огня не боятся, ни человека», — заявил он. После чего его перебили коллеги, напомнив, что это уголовная ответственность. Николай Благов пошутил, что сделал «чистосердечное признание». Речь, вероятно, идет о Геленджике. Судя по официальной биографии Благова на сайте ЗС, с 1997 по 1998 год он занимал там должность заместителя главы администрации по делам казачества и военным вопросам. За жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ) предусмотрен штраф до трехсот тысяч рублей, исправительные или принудительные работы до пяти лет, лишение свободы на срок до пяти лет.

Депутат заксобрания Пермского края Николай Благов, который уже несколько лет декларирует самый высокий доход среди коллег, на заседании комитета по госполитике 25 мая сделал неожиданное признание. При обсуждении вопроса обращения с бездомными собаками, он рассказал, что занимается их отстрелом. В заседании по видеосвязи принимал участие представитель краевой прокуратуры, передает корреспондент URA.RU. «Я когда работал заместителем главы района в Краснодарском крае мы очень непопулярно поступили. Мы взяли их всех отстреляли. Нас долго проклинали, но там до сих пор нет собак. Мы и сейчас отстреливаем. У нас в Ильинском районе стая собак просто рвала лосей. И когда начали уже телят таскать, мы, все охотники, собрались…. А трудно [охотиться на собак], они умнее волков в два раза. Они ни огня не боятся, ни человека», — заявил он. После чего его перебили коллеги, напомнив, что это уголовная ответственность. Николай Благов пошутил, что сделал «чистосердечное признание». Речь, вероятно, идет о Геленджике. Судя по официальной биографии Благова на сайте ЗС, с 1997 по 1998 год он занимал там должность заместителя главы администрации по делам казачества и военным вопросам. За жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ) предусмотрен штраф до трехсот тысяч рублей, исправительные или принудительные работы до пяти лет, лишение свободы на срок до пяти лет.