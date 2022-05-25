В УрФУ пройдет закрытый концерт Вадима Самойлова

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Выступление Вадима Самойлова на закрытии XII Уральского медиафорума и «Инфорума» Союза журналистов России. Екатеринбург, самойлов вадим, рок-концерт, агата кристи
Вадим Самойлов поздравит выпускников УрФУ Фото:

Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, окончивший Уральский федеральный университет, выступит на закрытом концерте для выпускников. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

«Вадим Самойлов выступит у нас на закрытой вечеринке», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале университета. В пресс-службе УрФУ напомнили, что сам Самойлов окончил институт радиоэлектроники и информационных технологий, поэтому решил порадовать выпускников и поздравить их с концом учебного года.

Выпускной в УрФУ запланирован на 2 июля. Организаторы встречи создали группу в соцсети «ВКонтакте», в которой сообщают об этапах подготовки к празднику.

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Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, окончивший Уральский федеральный университет, выступит на закрытом концерте для выпускников. Об этом сообщили в пресс-службе университета. «Вадим Самойлов выступит у нас на закрытой вечеринке», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале университета. В пресс-службе УрФУ напомнили, что сам Самойлов окончил институт радиоэлектроники и информационных технологий, поэтому решил порадовать выпускников и поздравить их с концом учебного года. Выпускной в УрФУ запланирован на 2 июля. Организаторы встречи создали группу в соцсети «ВКонтакте», в которой сообщают об этапах подготовки к празднику.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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