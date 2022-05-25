25 мая 2022

Матрос из Пермского края погиб на Украине

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Прощание с погибшей школьницей. д.Полуденная, Юго Камский. Пермь, свеча скорби
О гибели военнослужащего сообщил глава Березников Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец города Березники Пермского края Дмитрий Болтачев. Об этом в своем аккаунте в telegram-канале сообщил глава города Константин Светлаков.

«С прискорбием сообщаю, что наш земляк, старший матрос Болтачев Дмитрий Александрович погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Выражаю соболезнования родным и близким Дмитрия. Мы скорбим вместе с вами», — написал Светлаков.

Вооруженные силы РФ с 24 февраля проводят на Украине специальную военную операцию, целью которой является денацификация и демилитаризация страны, а также помощь жителям ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отмечал, что российские военные уничтожают объекты военной инфраструктуры ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, группировки войск России и силы ЛДНР продолжают расширять контроль над территориями Донбасса.

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В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец города Березники Пермского края Дмитрий Болтачев. Об этом в своем аккаунте в telegram-канале сообщил глава города Константин Светлаков. «С прискорбием сообщаю, что наш земляк, старший матрос Болтачев Дмитрий Александрович погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Выражаю соболезнования родным и близким Дмитрия. Мы скорбим вместе с вами», — написал Светлаков. Вооруженные силы РФ с 24 февраля проводят на Украине специальную военную операцию, целью которой является денацификация и демилитаризация страны, а также помощь жителям ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отмечал, что российские военные уничтожают объекты военной инфраструктуры ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, группировки войск России и силы ЛДНР продолжают расширять контроль над территориями Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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