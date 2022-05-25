Матрос из Пермского края погиб на Украине

26 мая 2022 в 14:21 Размер текста - 17 +

О гибели военнослужащего сообщил глава Березников Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец города Березники Пермского края Дмитрий Болтачев. Об этом в своем аккаунте в telegram-канале сообщил глава города Константин Светлаков. «С прискорбием сообщаю, что наш земляк, старший матрос Болтачев Дмитрий Александрович погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Выражаю соболезнования родным и близким Дмитрия. Мы скорбим вместе с вами», — написал Светлаков. Вооруженные силы РФ с 24 февраля проводят на Украине специальную военную операцию, целью которой является денацификация и демилитаризация страны, а также помощь жителям ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отмечал, что российские военные уничтожают объекты военной инфраструктуры ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, группировки войск России и силы ЛДНР продолжают расширять контроль над территориями Донбасса.

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец города Березники Пермского края Дмитрий Болтачев. Об этом в своем аккаунте в telegram-канале сообщил глава города Константин Светлаков. «С прискорбием сообщаю, что наш земляк, старший матрос Болтачев Дмитрий Александрович погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Выражаю соболезнования родным и близким Дмитрия. Мы скорбим вместе с вами», — написал Светлаков. Вооруженные силы РФ с 24 февраля проводят на Украине специальную военную операцию, целью которой является денацификация и демилитаризация страны, а также помощь жителям ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отмечал, что российские военные уничтожают объекты военной инфраструктуры ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, группировки войск России и силы ЛДНР продолжают расширять контроль над территориями Донбасса.