25 мая 2022

Тюменцы заставляют детей смеяться ради подарков от властей. Послушайте, как они хохочут. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенний город. Тюмень, колесо обозрения, парк аттракционов, аттракционы, аттракцион, виды тюмени
Победители конкурса получат подарочные карты в парк аттракционов Фото:

Чтобы бесплатно покататься на каруселях жители Тюмени смешат своих детей, записывают это на видео и выкладывают в интернет. Условия конкурса ко Дню защиты детей размещены в группе департамента спорта Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте».

«В преддверии праздника мы собираем детский смех. Запишите своего ребенка на видео и разместите его в комментариях. 1 июня мы разыграем подарочные карты в парк аттракционов, которые дадут право бесплатного катания на любых пяти каруселях», — такой конкурс объявил департамент спорта региона в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

На момент публикации материала в борьбу за призы уже вступили десятки тюменских семей. Детей родители смешат самыми разными методами. В ход идут звуки, игрушки, животные, щекотка и другие способы развеселить малышей. Посмотрите, как заливисто хохочут юные тюменцы.

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Чтобы бесплатно покататься на каруселях жители Тюмени смешат своих детей, записывают это на видео и выкладывают в интернет. Условия конкурса ко Дню защиты детей размещены в группе департамента спорта Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте». «В преддверии праздника мы собираем детский смех. Запишите своего ребенка на видео и разместите его в комментариях. 1 июня мы разыграем подарочные карты в парк аттракционов, которые дадут право бесплатного катания на любых пяти каруселях», — такой конкурс объявил департамент спорта региона в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». На момент публикации материала в борьбу за призы уже вступили десятки тюменских семей. Детей родители смешат самыми разными методами. В ход идут звуки, игрушки, животные, щекотка и другие способы развеселить малышей. Посмотрите, как заливисто хохочут юные тюменцы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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