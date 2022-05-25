Чтобы бесплатно покататься на каруселях жители Тюмени смешат своих детей, записывают это на видео и выкладывают в интернет. Условия конкурса ко Дню защиты детей размещены в группе департамента спорта Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте».
«В преддверии праздника мы собираем детский смех. Запишите своего ребенка на видео и разместите его в комментариях. 1 июня мы разыграем подарочные карты в парк аттракционов, которые дадут право бесплатного катания на любых пяти каруселях», — такой конкурс объявил департамент спорта региона в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».
На момент публикации материала в борьбу за призы уже вступили десятки тюменских семей. Детей родители смешат самыми разными методами. В ход идут звуки, игрушки, животные, щекотка и другие способы развеселить малышей. Посмотрите, как заливисто хохочут юные тюменцы.
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Чтобы бесплатно покататься на каруселях жители Тюмени смешат своих детей, записывают это на видео и выкладывают в интернет. Условия конкурса ко Дню защиты детей размещены в группе департамента спорта Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте». «В преддверии праздника мы собираем детский смех. Запишите своего ребенка на видео и разместите его в комментариях. 1 июня мы разыграем подарочные карты в парк аттракционов, которые дадут право бесплатного катания на любых пяти каруселях», — такой конкурс объявил департамент спорта региона в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». На момент публикации материала в борьбу за призы уже вступили десятки тюменских семей. Детей родители смешат самыми разными методами. В ход идут звуки, игрушки, животные, щекотка и другие способы развеселить малышей. Посмотрите, как заливисто хохочут юные тюменцы.