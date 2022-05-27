В Челябинске подросток врезался в машину ГИБДД

Подросток за управлением иномаркой влетел в машину ДПС Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске подросток за рулем Daewoo Nexia врезался в машину ГИБДД. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону, авария произошла поздно вечером 27 мая в Металлургическом районе на Шоссе Металлургов, после чего несовершеннолетний водитель скрылся с места ДТП.

«Авария произошла в 23:00 у дома 70/1 на Шоссе Металлургов. Водитель Daewoo Nexia совершил столкновение со Skoda Octavia, за рулем которой находился 34-летний сотрудник ДПС городской ГИБДД. Водитель иномарки скрылся, но в течение двух часов его нашли. Им оказался 16-летний челябинец, не имеющий прав», — сообщили в пресс-службе полицейского главка.

По данным регионального ГУ МВД, подросток взял машину своего брата, чтобы покататься с друзьями. Пострадавших в результате аварии нет, автомобили получили механические повреждения.

В отношении виновника ДТП составлены протоколы по статьям 12.7 (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления) и 12.37 КоАП РФ (Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств).