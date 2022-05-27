27 мая 2022

В Челябинске подросток врезался в машину ГИБДД

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, полиция, гибдд
Подросток за управлением иномаркой влетел в машину ДПС Фото:

В Челябинске подросток за рулем Daewoo Nexia врезался в машину ГИБДД. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону, авария произошла поздно вечером 27 мая в Металлургическом районе на Шоссе Металлургов, после чего несовершеннолетний водитель скрылся с места ДТП.

«Авария произошла в 23:00 у дома 70/1 на Шоссе Металлургов. Водитель Daewoo Nexia совершил столкновение со Skoda Octavia, за рулем которой находился 34-летний сотрудник ДПС городской ГИБДД. Водитель иномарки скрылся, но в течение двух часов его нашли. Им оказался 16-летний челябинец, не имеющий прав», — сообщили в пресс-службе полицейского главка.

По данным регионального ГУ МВД, подросток взял машину своего брата, чтобы покататься с друзьями. Пострадавших в результате аварии нет, автомобили получили механические повреждения.

В отношении виновника ДТП составлены протоколы по статьям 12.7 (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления) и 12.37 КоАП РФ (Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств).

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В Челябинске подросток за рулем Daewoo Nexia врезался в машину ГИБДД. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону, авария произошла поздно вечером 27 мая в Металлургическом районе на Шоссе Металлургов, после чего несовершеннолетний водитель скрылся с места ДТП. «Авария произошла в 23:00 у дома 70/1 на Шоссе Металлургов. Водитель Daewoo Nexia совершил столкновение со Skoda Octavia, за рулем которой находился 34-летний сотрудник ДПС городской ГИБДД. Водитель иномарки скрылся, но в течение двух часов его нашли. Им оказался 16-летний челябинец, не имеющий прав», — сообщили в пресс-службе полицейского главка. По данным регионального ГУ МВД, подросток взял машину своего брата, чтобы покататься с друзьями. Пострадавших в результате аварии нет, автомобили получили механические повреждения. В отношении виновника ДТП составлены протоколы по статьям 12.7 (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления) и 12.37 КоАП РФ (Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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