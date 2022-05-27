ХМАО увеличил ВРП на полтора триллиона

Валовый региональный продукт ХМАО увеличился до 4,6 трлн
Ханты-Мансийский автономный округ увеличил валовой региональный продукт до 4,6 трлн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации ХМАО.
«Результаты 2021 года свидетельствуют о достижении основных стратегических ориентиров. Объем инвестиций увеличился, объемы добычи нефти, производства электроэнергии также выросли. Это обеспечило рост ВРП до 4,6 трлн рублей», — прокомментировал заместитель председателя общественной палаты Югры Сергей Таньшин.
ВРП ХМАО по итогам 2020 года составил 3 трлн рублей. А в 2019 регион достиг ВРП в 4,5 трлн.
Ранее в правительстве региона рассказали, что объем инвестиций, вложенных в Ханты-мансийский автономный округ за 2021 год, увеличился на 55 млрд. В прошлом году инвесторы вложили 1,06 трлн рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», будьте в курсе всех важных событийПодписаться