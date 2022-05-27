27 мая 2022
26 мая 2022

ХМАО увеличил ВРП на полтора триллиона

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Валовый региональный продукт ХМАО увеличился до 4,6 трлн Фото:

Ханты-Мансийский автономный округ увеличил валовой региональный продукт до 4,6 трлн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации ХМАО.

«Результаты 2021 года свидетельствуют о достижении основных стратегических ориентиров. Объем инвестиций увеличился, объемы добычи нефти, производства электроэнергии также выросли. Это обеспечило рост ВРП до 4,6 трлн рублей», — прокомментировал заместитель председателя общественной палаты Югры Сергей Таньшин.

ВРП ХМАО по итогам 2020 года составил 3 трлн рублей. А в 2019 регион достиг ВРП в 4,5 трлн.

Ранее в правительстве региона рассказали, что объем инвестиций, вложенных в Ханты-мансийский автономный округ за 2021 год, увеличился на 55 млрд. В прошлом году инвесторы вложили 1,06 трлн рублей.

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Ханты-Мансийский автономный округ увеличил валовой региональный продукт до 4,6 трлн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации ХМАО. «Результаты 2021 года свидетельствуют о достижении основных стратегических ориентиров. Объем инвестиций увеличился, объемы добычи нефти, производства электроэнергии также выросли. Это обеспечило рост ВРП до 4,6 трлн рублей», — прокомментировал заместитель председателя общественной палаты Югры Сергей Таньшин. ВРП ХМАО по итогам 2020 года составил 3 трлн рублей. А в 2019 регион достиг ВРП в 4,5 трлн. Ранее в правительстве региона рассказали, что объем инвестиций, вложенных в Ханты-мансийский автономный округ за 2021 год, увеличился на 55 млрд. В прошлом году инвесторы вложили 1,06 трлн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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