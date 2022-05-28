Глава ХМАО побывала в детской больнице в Донбассе

29 мая 2022 в 19:08 Размер текста - 17 +

Губернатор пообщалась с пациентами и вручила подарки Telegram-канал «Югра. Официально» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в ДНР навестила пациентов в детской больнице Макеевки. Об этом сообщили в telegram-канале «Югра. Официально». «Наталья Комарова посетила Детский клинический центр города Макеевки. Губернатор пообщалась с юными пациентами и передала памятные подарки из Югры», — отмечается в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что глава округа Наталья Комарова отправилась в ДНР. По итогам визита планируется подписать соглашение о сотрудничестве между Ханты-Мансийским автономным округом и администрацией Макеевки. Комарова также побывала в пункте временного размещения возле Мариуполя. Вместе с волонтерами глава округа раздавала горячее питание местным жителям. Начало спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами. Губернатор Наталья Комарова в Макеевке Telegram-канал «Югра. Официально» Губернатор Наталья Комарова в Макеевке Telegram-канал «Югра. Официально» Губернатор Наталья Комарова в Макеевке Telegram-канал «Югра. Официально» Губернатор Наталья Комарова в Макеевке Telegram-канал «Югра. Официально»

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в ДНР навестила пациентов в детской больнице Макеевки. Об этом сообщили в telegram-канале «Югра. Официально». «Наталья Комарова посетила Детский клинический центр города Макеевки. Губернатор пообщалась с юными пациентами и передала памятные подарки из Югры», — отмечается в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что глава округа Наталья Комарова отправилась в ДНР. По итогам визита планируется подписать соглашение о сотрудничестве между Ханты-Мансийским автономным округом и администрацией Макеевки. Комарова также побывала в пункте временного размещения возле Мариуполя. Вместе с волонтерами глава округа раздавала горячее питание местным жителям. Начало спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами.