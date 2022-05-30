В Пермском крае возникли проблемы с полетами

В муниципалитетах отсутствуют регламенты, разрешающие использование воздушного пространства Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В девяти муниципалитетах Пермского края нельзя использовать воздушное пространство для выполнения авиаработ и прыжков с парашютом. В территориях отсутствуют регламенты, разрешающие полеты, говорится на сайте Уральской транспортной прокуратуры. Надзорное ведомство внесло главам муниципалитетов представление.

«В девяти муниципальных образованиях до настоящего времени не разработаны административные регламенты по разрешению использования воздушного пространства над населенными пунктами для выполнения авиаработ, парашютных прыжков. А также демонстрационных полетов воздушных судов и БПЛА на расположенные в границах населенных пунктов площадках, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации. Прокурором внесены представления главам администраций муниципальных образований», — говорится на сайте.

После рассмотрения представлений, администрациями территорий приняты меры по разработке регламентов. Кроме этого, в 10 муниципалитетах края выявлены правовые акты, содержащие коррупциогенные факторы. Они ограничивали права предпринимателей, которые могли бы использовать воздушное пространство. После вмешательства транспортного прокурора документы приведены в соответствие с требованиями законодательства.