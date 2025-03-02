02 марта 2025

Пермякам на 8 марта предложили купить кафе с посикунчиками

В центре Мотовилихи в Перми продают кафе за 1,5 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Выручка пирожковой составляет порядка 600 тысяч в месяц
Выручка пирожковой составляет порядка 600 тысяч в месяц Фото:

В Мотовилихинском районе Перми продается кафе-пирожковая, в которой делают посикунчики. Бизнес стоимостью 1,5 млн рублей предлагают приобрести как подарок любимой на 8 марта.

«Полностью рабочее кафе. Владей сам или подари любимой. Рядом ДК Ленина, Молот, автобусная остановка. Заведение работает круглосуточно», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Посикунчики — мясные пирожки небольшого размера, популярны в Пермском крае. Выручка заведения, по словам собственника, составляет 600 тысяч рублей в месяц.

Ранее URA.RU сообщало, что рестораторы Перми избавляются от кафе и баров. Самое дешевое заведение отдают за 800 тысяч рублей. 

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В Мотовилихинском районе Перми продается кафе-пирожковая, в которой делают посикунчики. Бизнес стоимостью 1,5 млн рублей предлагают приобрести как подарок любимой на 8 марта. «Полностью рабочее кафе. Владей сам или подари любимой. Рядом ДК Ленина, Молот, автобусная остановка. Заведение работает круглосуточно», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Посикунчики — мясные пирожки небольшого размера, популярны в Пермском крае. Выручка заведения, по словам собственника, составляет 600 тысяч рублей в месяц. Ранее URA.RU сообщало, что рестораторы Перми избавляются от кафе и баров. Самое дешевое заведение отдают за 800 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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