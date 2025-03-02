Пермякам на 8 марта предложили купить кафе с посикунчиками

В Мотовилихинском районе Перми продается кафе-пирожковая, в которой делают посикунчики. Бизнес стоимостью 1,5 млн рублей предлагают приобрести как подарок любимой на 8 марта.
«Полностью рабочее кафе. Владей сам или подари любимой. Рядом ДК Ленина, Молот, автобусная остановка. Заведение работает круглосуточно», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Посикунчики — мясные пирожки небольшого размера, популярны в Пермском крае. Выручка заведения, по словам собственника, составляет 600 тысяч рублей в месяц.
Ранее URA.RU сообщало, что рестораторы Перми избавляются от кафе и баров. Самое дешевое заведение отдают за 800 тысяч рублей.
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