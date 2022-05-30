Перед пермскими муниципалитетами поставили нереальную задачу

31 мая 2022 в 18:09 Размер текста - 17 +

Территориям надо дать больше денег на ремонт старых домов, считают депутаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты заксобрания Пермского края раскритиковали предложенный министерством ЖКХ порядок ремонта жилья с высокой степенью износа. Он требует от муниципалитетов серьезного софинансирования, а в территориях нет ни денег, ни заинтересованности в этом ремонте. На это парламентарии указали чиновникам на заседании постоянно действующей рабочей группы по ЖКХ 31 мая, передает корреспондент URA.RU. «Я немного знаком с бюджетом муниципалитетов. У меня в округе четыре сельских территории. И, поверьте, ремонт жилья с высокой степенью износа не будет для них приоритетом. Он будет даже не вторым, и не десятым. А жители при этом будут вынуждены бегать по кругу», — заявил депутат Александр Третьяков. По его словам, введенную в регионе норму, по которой ремонт таких домов проводится при условии, что муниципалитет дает 25% денег (75% вкладывает край), надо менять на более щадящую. Снижать долю территории до 5 или 10%. Депутат Антон Удальев предложил министерству ЖКХ вместе с муниципалитетами проранжировать все дома с износом в 70% в зависимости от того, нужен ли им вообще ремонт. Или проще признать дом аварийным. И для такого «интимного», по выражению Александра Третьякова, разговора, надо создать территориям «плюшки», то есть заинтересованность в участии в программе. Ранее URA.RU сообщало, что депутатов смутили итоги реализации программы капитального ремонта домов в 2021 году. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Депутаты заксобрания Пермского края раскритиковали предложенный министерством ЖКХ порядок ремонта жилья с высокой степенью износа. Он требует от муниципалитетов серьезного софинансирования, а в территориях нет ни денег, ни заинтересованности в этом ремонте. На это парламентарии указали чиновникам на заседании постоянно действующей рабочей группы по ЖКХ 31 мая, передает корреспондент URA.RU. «Я немного знаком с бюджетом муниципалитетов. У меня в округе четыре сельских территории. И, поверьте, ремонт жилья с высокой степенью износа не будет для них приоритетом. Он будет даже не вторым, и не десятым. А жители при этом будут вынуждены бегать по кругу», — заявил депутат Александр Третьяков. По его словам, введенную в регионе норму, по которой ремонт таких домов проводится при условии, что муниципалитет дает 25% денег (75% вкладывает край), надо менять на более щадящую. Снижать долю территории до 5 или 10%. Депутат Антон Удальев предложил министерству ЖКХ вместе с муниципалитетами проранжировать все дома с износом в 70% в зависимости от того, нужен ли им вообще ремонт. Или проще признать дом аварийным. И для такого «интимного», по выражению Александра Третьякова, разговора, надо создать территориям «плюшки», то есть заинтересованность в участии в программе. Ранее URA.RU сообщало, что депутатов смутили итоги реализации программы капитального ремонта домов в 2021 году.