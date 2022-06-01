Центробанк изучает идею упростить условия кредитных каникул

Центробанк РФ рассматривают идею учитывать совокупный семейный доход при оформлении кредитных каникул. С такой инициативой выступили в Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).
«В обращении к ЦБ правозащитники призвали принимать во внимание совокупный семейный доход, а не только доходы заемщика. Например, если финансовое положение должника ухудшилось незначительно или осталось на прежнем уровне, а зарплата его супруга (супруги) сократилась более чем на треть и (или) в семье появились иждивенцы», — сообщают «Известия» со ссылкой на текст обращения КонфОП в Центробанк.
Также правозащитники предложили предоставлять кредитные каникулы всем, у кого долговая нагрузка превысила 70%, и наказывать банки за отказ в предоставлении таких каникул. В Центробанке подтвердили, что изучают предложения КонфОП.
Ранее в ЦБ заявили, что банки не имеют права отказывать заемщику в предоставлении кредитных каникул, если его заявка соответствует федеральным требованиям. Президент России Владимир Путин также подписал закон, предусматривающий право на новые кредитные каникулы для ряда граждан и предприятий, пишет RT.
Центробанк РФ рассматривают идею учитывать совокупный семейный доход при оформлении кредитных каникул. С такой инициативой выступили в Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). «В обращении к ЦБ правозащитники призвали принимать во внимание совокупный семейный доход, а не только доходы заемщика. Например, если финансовое положение должника ухудшилось незначительно или осталось на прежнем уровне, а зарплата его супруга (супруги) сократилась более чем на треть и (или) в семье появились иждивенцы», — сообщают «Известия» со ссылкой на текст обращения КонфОП в Центробанк. Также правозащитники предложили предоставлять кредитные каникулы всем, у кого долговая нагрузка превысила 70%, и наказывать банки за отказ в предоставлении таких каникул. В Центробанке подтвердили, что изучают предложения КонфОП. Ранее в ЦБ заявили, что банки не имеют права отказывать заемщику в предоставлении кредитных каникул, если его заявка соответствует федеральным требованиям. Президент России Владимир Путин также подписал закон, предусматривающий право на новые кредитные каникулы для ряда граждан и предприятий, пишет RT.