01 июня 2022

Центробанк изучает идею упростить условия кредитных каникул

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги, конверт с деньгами, передача денег
Россиянам могут упростить получение кредитных каникул Фото:

Центробанк РФ рассматривают идею учитывать совокупный семейный доход при оформлении кредитных каникул. С такой инициативой выступили в Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).

«В обращении к ЦБ правозащитники призвали принимать во внимание совокупный семейный доход, а не только доходы заемщика. Например, если финансовое положение должника ухудшилось незначительно или осталось на прежнем уровне, а зарплата его супруга (супруги) сократилась более чем на треть и (или) в семье появились иждивенцы», — сообщают «Известия» со ссылкой на текст обращения КонфОП в Центробанк.

Также правозащитники предложили предоставлять кредитные каникулы всем, у кого долговая нагрузка превысила 70%, и наказывать банки за отказ в предоставлении таких каникул. В Центробанке подтвердили, что изучают предложения КонфОП.

Ранее в ЦБ заявили, что банки не имеют права отказывать заемщику в предоставлении кредитных каникул, если его заявка соответствует федеральным требованиям. Президент России Владимир Путин также подписал закон, предусматривающий право на новые кредитные каникулы для ряда граждан и предприятий, пишет RT.

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU.

Центробанк РФ рассматривают идею учитывать совокупный семейный доход при оформлении кредитных каникул. С такой инициативой выступили в Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). «В обращении к ЦБ правозащитники призвали принимать во внимание совокупный семейный доход, а не только доходы заемщика. Например, если финансовое положение должника ухудшилось незначительно или осталось на прежнем уровне, а зарплата его супруга (супруги) сократилась более чем на треть и (или) в семье появились иждивенцы», — сообщают «Известия» со ссылкой на текст обращения КонфОП в Центробанк. Также правозащитники предложили предоставлять кредитные каникулы всем, у кого долговая нагрузка превысила 70%, и наказывать банки за отказ в предоставлении таких каникул. В Центробанке подтвердили, что изучают предложения КонфОП. Ранее в ЦБ заявили, что банки не имеют права отказывать заемщику в предоставлении кредитных каникул, если его заявка соответствует федеральным требованиям. Президент России Владимир Путин также подписал закон, предусматривающий право на новые кредитные каникулы для ряда граждан и предприятий, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...