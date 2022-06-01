Центробанк изучает идею упростить условия кредитных каникул 02 июня 2022 в 07:42 Размер текста - 17 + Россиянам могут упростить получение кредитных каникул Фото: Денис Моргунов © URA.RU Центробанк РФ рассматривают идею учитывать совокупный семейный доход при оформлении кредитных каникул. С такой инициативой выступили в Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). «В обращении к ЦБ правозащитники призвали принимать во внимание совокупный семейный доход, а не только доходы заемщика. Например, если финансовое положение должника ухудшилось незначительно или осталось на прежнем уровне, а зарплата его супруга (супруги) сократилась более чем на треть и (или) в семье появились иждивенцы», — сообщают «Известия» со ссылкой на текст обращения КонфОП в Центробанк. Также правозащитники предложили предоставлять кредитные каникулы всем, у кого долговая нагрузка превысила 70%, и наказывать банки за отказ в предоставлении таких каникул. В Центробанке подтвердили, что изучают предложения КонфОП. Ранее в ЦБ заявили, что банки не имеют права отказывать заемщику в предоставлении кредитных каникул, если его заявка соответствует федеральным требованиям. Президент России Владимир Путин также подписал закон, предусматривающий право на новые кредитные каникулы для ряда граждан и предприятий, пишет RT. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU . Центробанк РФ рассматривают идею учитывать совокупный семейный доход при оформлении кредитных каникул. С такой инициативой выступили в Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). «В обращении к ЦБ правозащитники призвали принимать во внимание совокупный семейный доход, а не только доходы заемщика. Например, если финансовое положение должника ухудшилось незначительно или осталось на прежнем уровне, а зарплата его супруга (супруги) сократилась более чем на треть и (или) в семье появились иждивенцы», — сообщают «Известия» со ссылкой на текст обращения КонфОП в Центробанк. Также правозащитники предложили предоставлять кредитные каникулы всем, у кого долговая нагрузка превысила 70%, и наказывать банки за отказ в предоставлении таких каникул. В Центробанке подтвердили, что изучают предложения КонфОП. Ранее в ЦБ заявили, что банки не имеют права отказывать заемщику в предоставлении кредитных каникул, если его заявка соответствует федеральным требованиям. Президент России Владимир Путин также подписал закон, предусматривающий право на новые кредитные каникулы для ряда граждан и предприятий, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям