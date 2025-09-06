Ряд стран выстроился в очередь на вступление в ШОС

Более десяти государств подали заявки на вступление в ШОС
В ШОС хочет вступить ряд стран, однако принимают не всех, заявил Кобяков
В ШОС хочет вступить ряд стран, однако принимают не всех, заявил Кобяков

Более десяти государств подали заявки на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в различных статусах, однако не все претенденты проходят отбор. Об этом сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции форума.

«На вступление в организацию [ШОС] у нас сегодня более 10 заявок, в качестве присоединения наблюдателями или диалоговыми партнерами. Но обратите внимание, принимают не всех», — отметил он. Советник президента также подчеркнул, что каждая заявка рассматривается индивидуально с учетом стратегических интересов объединения. Цитата по РИА «Новости».

Так на вступление в организацию ранее заявку подали Армения и Азербайджан. По мнению экспертов их прием в ряды стран-членов ШОС вполне возможно, но после окончания спецоперации России на Украине, передает «Национальная служба новостей».

Десятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на территории Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ-2025 стало международное сотрудничество ради мира и процветания на Дальнем Востоке.

