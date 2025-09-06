Искусство в дыму: как тушили пожар в Третьяковской галерее минувшей ночью

В Инженерном корпусе Третьяковской галереи на Лаврушинском переулке произошел пожар. В результате чего из подвала повалил дым. На место незамедлительно прибыли спасатели. Из здания вывели 11 человек.
В СМИ появилась информация, что пожар произошел именно в здании картинной галереи и пострадали работы известных художников. Позже эту информацию опровергли. В пресс-службе галереи также назвали причину пожара. Выяснилось, что горел электрический кабель. Подробности ЧП — в материале URA.RU.
Задымление в подвале
В подвале здания на территории Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке поступило сообщение о задымлении. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из помещений 11 человек. Об этом рассказали в столичном МЧС.
«Из помещений огнеборцы МЧС России вывели 11 человек», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале столичного главка.
По данным СМИ, площадь пожара составила три квадратных метра. Спасатели оперативно потушили возгорание.
Есть ли пострадавшие
По словам спасателей, пострадавших в результате пожара нет. Медицинская помощь никому не понадобилась.
С картинами все в порядке
В СМИ появилась информация, что пожар случился непосредственной в том помещении, где находятся работы известных художников. Однако позже эта информация была опровергнута.
«Третьяковская галерея не горит. Многие СМИ дали непроверенную информацию. <...> Ничто из работ не пострадало», — написала искусствовед Ксения Коробейникова в своем telegram-канале.
Что стало причиной пожара
Задымление в здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке произошло из-за повреждения кабеля в подвале. Данный факт подтвердили в пресс-службе музея.
«В щитовой подстанции Россетей, находящейся подвале здания на территории Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке произошло сильное задымление в результате замыкания и повреждения кабеля», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале галереи.
