Великобритания говорит о поддержке прав меньшинств, но при этом помогает киевскому режиму, который сам проявляет нетерпимость к меньшинствам на подконтрольных ему территориях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это те люди, британцы, которые спонсируют и финансово, и оружием киевский режим, полностью уничтоживший какое-либо уважение к любым, например, языковым, меньшинствам», — сказала Захарова на полях Восточного экономического форума. Она уточнила, что русскоязычные не являются меньшинством на Украине, они составляют большую часть населения.
Ранее на полях Восточного экономического форума Мария Захарова уже подчеркивала, что, по мнению российской стороны, западные страны игнорируют первопричины украинского конфликта и поддерживают киевские власти, которые, как утверждает МИД РФ, не учитывают интересы своих граждан. Дипломат отмечала, что Западу придется обратить внимание на эти вопросы, несмотря на нежелание обсуждать политику Киева в отношении населения.
