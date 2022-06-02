Челябинский маслозавод выпускал сухое молоко не по нормативам

Арбитражный суд Уральского округа вновь подтвердил законность выданного Россельхознадзором предписания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Уральского округа подтвердил, что «Уральский маслозавод», расположенный в Озерске (Челябинская область), выпускал сухое молоко, которое не соответствует нормативам. Об этом URA.RU сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В 2020 году испытания показали, что проба сухого молока ООО „Уральский маслозавод“ не соответствует нормативным требованиям. Пробы отбирались в рамках мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов в одном из детских садов Республики Хакасии. Показатель массовой доли белка имел значение всего 6,3% вместо заявленных 26%», — сообщили URA.RU в ведомстве.

За нарушение Россельхознадзор выписал заводу предписание о прекращении действия декларации о соответствии ЕАЭС на молоко сухое цельное торговой марки «Кулунда». Подобный механизм защиты не допускает попадания некачественной продукции в торговый оборот.

Не согласившись с этим, предприятие обратилось в арбитражный суд Челябинской области, который 30 августа 2021 года отказал в удовлетворении требований, признав предписание законным и обоснованным. Далее у завода последовали многочисленные суды в вышестоящих инстанциях. 31 мая арбитражный суд Уральского округа вновь подтвердил законность выданного Россельхознадзором предписания.

Ранее Россельхознадзор признал фальсификатом сливочное масло четырех производителей, которые работают в ЗАТО Озерск. В список этих предприятий также попал «Уральский маслозавод». По телефонам, указанным на сайте предприятия, дозвонится до завода и получить комментарий URA.RU не удалось.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам