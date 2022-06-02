Два свердловских ученых получили награды от Путина

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал указ о награждении свердловчан госнаградами Фото:

Президент России Владимир Путин наградил двух екатеринбургских ученых званием «Заслуженный геолог РФ» и медалью «За заслуги перед отечеством II степени». Соответствующий указ опубликован официальный интернет-портал правовой информации РФ.

«За большой вклад в развитие науки наградить главного научного сотрудника Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук Фишмана Леонида. <…> За заслуги в научно-педагогической деятельности наградить заведующего кафедрой геологии поисков и разведки месторождений полезных ископаемых „Уральского государственного горного университета“ Душина Владимира», — сказано в документе, опубликованном на сайте портала.

Как сообщало URA.RU, ранее Владимир Путин вручил награды уральским медикам за борьбу с коронавирусом. Наград были удостоены медработники из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и ХМАО.

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Президент России Владимир Путин наградил двух екатеринбургских ученых званием «Заслуженный геолог РФ» и медалью «За заслуги перед отечеством II степени». Соответствующий указ опубликован официальный интернет-портал правовой информации РФ. «За большой вклад в развитие науки наградить главного научного сотрудника Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук Фишмана Леонида. <…> За заслуги в научно-педагогической деятельности наградить заведующего кафедрой геологии поисков и разведки месторождений полезных ископаемых „Уральского государственного горного университета“ Душина Владимира», — сказано в документе, опубликованном на сайте портала. Как сообщало URA.RU, ранее Владимир Путин вручил награды уральским медикам за борьбу с коронавирусом. Наград были удостоены медработники из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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