Два свердловских ученых получили награды от Путина

Президент России Владимир Путин наградил двух екатеринбургских ученых званием «Заслуженный геолог РФ» и медалью «За заслуги перед отечеством II степени». Соответствующий указ опубликован официальный интернет-портал правовой информации РФ.
«За большой вклад в развитие науки наградить главного научного сотрудника Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук Фишмана Леонида. <…> За заслуги в научно-педагогической деятельности наградить заведующего кафедрой геологии поисков и разведки месторождений полезных ископаемых „Уральского государственного горного университета“ Душина Владимира», — сказано в документе, опубликованном на сайте портала.
Как сообщало URA.RU, ранее Владимир Путин вручил награды уральским медикам за борьбу с коронавирусом. Наград были удостоены медработники из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и ХМАО.
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Президент России Владимир Путин наградил двух екатеринбургских ученых званием «Заслуженный геолог РФ» и медалью «За заслуги перед отечеством II степени». Соответствующий указ опубликован официальный интернет-портал правовой информации РФ. «За большой вклад в развитие науки наградить главного научного сотрудника Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук Фишмана Леонида. <…> За заслуги в научно-педагогической деятельности наградить заведующего кафедрой геологии поисков и разведки месторождений полезных ископаемых „Уральского государственного горного университета“ Душина Владимира», — сказано в документе, опубликованном на сайте портала. Как сообщало URA.RU, ранее Владимир Путин вручил награды уральским медикам за борьбу с коронавирусом. Наград были удостоены медработники из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и ХМАО.