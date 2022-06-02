Екатеринбуржец, мечтающий жить рядом с элитой, сломал план мэрии

02 июня 2022 в 21:16 Размер текста - 17 +

Сергей Фролов сможет построить свой дом, несмотря на мнение городских властей Фото: Алексей Андронов © URA.RU Стремление бизнесмена Сергея Фролова поселиться в поселке Карасьеозерский-1, где живет екатеринбургский истеблишмент, неожиданно поставило власти в дурацкое положение. Оказывается, участок, купленный Фроловым у свердловского мингосимущества (МУГИСО), городские чиновники собирались сделать «зеленой» зоной. Подоплеку раскрыли источники URA.RU. Земельные торги, где участвовал Фролов, прошли 31 мая. За участок в 430 квадратных метров он заплатил три миллиона рублей. Однако еще в декабре мэрия внесла в генплан-2025 (ключевой градостроительный документ) изменения, согласно которым клочок земли попадает в лесопарковую зону. Поскольку в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) аналогичные поправки оперативно не внесли, строить дом там можно. Это несоответствие мэрия хотела устранить 3 июня — на заседании комиссии по изменению ПЗЗ, куда входят городские чиновники, депутаты, девелоперы и эксперты. Но ее решение уже ничего не изменит. «На участок [Фролова] распространяются условия, выданные до внесения изменений», — объяснили URA.RU в МУГИСО. По данным агентства, в горадминистрации раздражены. «Очень нехорошая история. В генплане участок „зеленый“, а МУГИСО без учета мнения [мэрии] торгует его. Причем уже не первый раз такое», — негодует участник постоянных споров. Другой собеседник в оправдание МУГИСО отметил: Фролов якобы привлек лоббистский ресурс и оказал давление на министерство, чтобы оно поскорее выставило участок на продажу. Сергей Фролов купил выделенный участок за три миллиона рублей Фото: скрин сервиса «Яндекс. Карты» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Стремление бизнесмена Сергея Фролова поселиться в поселке Карасьеозерский-1, где живет екатеринбургский истеблишмент, неожиданно поставило власти в дурацкое положение. Оказывается, участок, купленный Фроловым у свердловского мингосимущества (МУГИСО), городские чиновники собирались сделать «зеленой» зоной. Подоплеку раскрыли источники URA.RU. Земельные торги, где участвовал Фролов, прошли 31 мая. За участок в 430 квадратных метров он заплатил три миллиона рублей. Однако еще в декабре мэрия внесла в генплан-2025 (ключевой градостроительный документ) изменения, согласно которым клочок земли попадает в лесопарковую зону. Поскольку в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) аналогичные поправки оперативно не внесли, строить дом там можно. Это несоответствие мэрия хотела устранить 3 июня — на заседании комиссии по изменению ПЗЗ, куда входят городские чиновники, депутаты, девелоперы и эксперты. Но ее решение уже ничего не изменит. «На участок [Фролова] распространяются условия, выданные до внесения изменений», — объяснили URA.RU в МУГИСО. По данным агентства, в горадминистрации раздражены. «Очень нехорошая история. В генплане участок „зеленый“, а МУГИСО без учета мнения [мэрии] торгует его. Причем уже не первый раз такое», — негодует участник постоянных споров. Другой собеседник в оправдание МУГИСО отметил: Фролов якобы привлек лоббистский ресурс и оказал давление на министерство, чтобы оно поскорее выставило участок на продажу.